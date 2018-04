Бойни спортове Макгрегър подаде заявка за боксов лиценз в щата Невада 19 май 2017 | 11:32 - Обновена 0 0 0 0 0

Exclusive: Nevada Commission confirm Conor McGregor boxing license application https://t.co/FuDNeLVt2h #boxing pic.twitter.com/y2b0tMSOrE — World Boxing News (@WorldBoxingNews) 19 май 2017 г.

Вчера Макгрегър потвърди, че е подписал договор за бой срещу Мейуедър и очакваше скоро той да бъде парафират и от американеца.

Ръководителят на Атлетическата комисия на Щата Невада (NSAC) Боб Бенет съобщи, че организацията е получила заявка от UFC боеца Конър Макгрегър за получаване на боксов лиценз. Към този момент екипът на ирландския боец води преговори за боксов двубой с американеца Флойд Мейуедър. Ако двамата бойци успеят да се договорят, то най-вероятно двубоят ще се проведе в Лас Вегас в щата Невада (САЩ).Вчера Макгрегър потвърди, че е подписал договор за бой срещу Мейуедър и очакваше скоро той да бъде парафират и от американеца. В края на 2016 година Конър получи боксьорски лиценз от Атлетическата комисия на Щата Калифорния.



REVEALED Conor McGregor applies for Nevada boxing licence to set up Floyd Mayweather fight: https://t.co/eMU8rpauDe #boxing pic.twitter.com/qZcDgByfQ7 — Boxing News (@BoxingNewsED) May 18, 2017 В края на 2016 година Конър получи боксьорски лиценз от Атлетическата комисия на Щата Калифорния.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1782

1