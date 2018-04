Бейзбол МЛБ пуска безплатни мачове във "Фейсбук" 19 май 2017 | 11:37 - Обновена 0 0 0 0 0



Първата предвидена среща е Синсинати Редс - Колорадо Рокис тази вечер от 19,10 ч. източноамериканско време (2,10 ч. след полунощ в България). До края на първенството ще бъдат пуснати общо 20 мача, но конкретен списък ще бъде публикуван допълнително. Картината ще бъде предоставяна от локалния притежател на ТВ правата за отбора домакин.



"Може би най-важното съобщение от проведената сбирка със собствениците на клубовете е, че сключихме договор с "Фейсбук" – обяви комисионерът на МЛБ Роб Манфред след работната среща в Ню Йорк снощи. – За нас е наистина важно да експериментираме с нов партньор в тази област. Много сме въодушевени."





РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 18 МАЙ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Балтимор Ориолс 6:5

Канзас Сити Роялс - Ню Йорк Янкис 5:1

Оукланд Атлетикс - Бостън Ред Сокс 8:3

Сиатъл Маринърс - Чикаго Уайт Сокс 5:4



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Вашингтон Нешънълс 10:4

Чикаго Къбс - Синсинати Редс 9:5

Сан Диего Падрес - Милуоки Бруърс 2:4

Лос Анджелис Доджърс - Маями Марлинс 7:2



Интерлига



Минесота Туинс - Колорадо Рокис 1:5*

Минесота Туинс - Колорадо Рокис 2:0*

Тексас Рейнджърс - Филаделфия Филис 8:4

Атланта Брейвс - Торонто Блу Джейс 0:9



---

*Дабълхедър





1