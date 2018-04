Други Най-добрите ФИФА 17 играчи на планетата се събират в Берлин, за да разделят повече от един милион 18 май 2017 | 21:34 - Обновена 0 0 0 1 3



Повече от шест милиона души бяха елиминирани в онлайн версията на играта, за да останат финалните 32-ма състезатели, които ще разделят невероятните 1.3 милиона долара. Цифри, които говорят достатъчно за предстоящия сблъсък на титаните с джойстик в ръка.

The groups are set! Which is the Group of Death? Who are the favourites? The action starts tomorrow at 12:00 p.m. CET. #FUTChampions pic.twitter.com/VBppqLhZsj — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 18, 2017

Събитието, което ще се проведе на 19-20 май, ще бъде следено от над 70 страни, което пък ще го превърне в най-голямата атракция за почитателите на виртуалния футбол.

Големият финал, най-добрите ФИФА 17 играчи от целия свят ще премерят сили в най-грандиозното гейминг събитие за годината, което ще се проведе в Берлин.Повече от шест милиона души бяха елиминирани в онлайн версията на играта, за да останат финалните 32-ма състезатели, които ще разделят невероятните 1.3 милиона долара. Цифри, които говорят достатъчно за предстоящия сблъсък на титаните с джойстик в ръка.Събитието, което ще се проведе на 19-20 май, ще бъде следено от над 70 страни, което пък ще го превърне в най-голямата атракция за почитателите на виртуалния футбол.

Още по темата

0 0 0 1 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1529 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1