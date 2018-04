Състоянието на Ники Хейдън остава критично

Шампионът на MotoGP за сезон 2006 Ники Хейдън продължава да бъде в критично състояние след инцидента, който претърпя в сряда. Той бе блъснат от автомобил, докато кара колело с приятели в италианския град Римини.

Малко след 17:00 часа българско време в четвъртък отборът на Хейдън в Супербайк шампионата, където понастоящем се състезава, излезе с информация, в която потвърждават, че състоянието му е изключително деликатно и не могат да бъдат направени никакви прогнози. От САЩ са пристигнали майката и брата на шампиона, докато баща му е останал вкъщи заради сърдечни проблеми.

Официалната информация към петък сутринта е, че състоянието на Ники Хейдън остава непроменено и много сериозно, но "ситуацията е стабилна". В събота от болницата съобщават, че промяна все още няма.

Веднага след инцидента Хейдън е постъпил в местната болница, но скоро след това е транспортиран до най-голямата болница в град Чезена. Състоянието му все още не позволява да бъде опериран и той е поставен в изкуствена кома.

Според италианските медии шампионът е със сериозни травми в главата и гръдния кош, а от болницата допълват, че той e получил оток на главния мозък и допълнителни фрактури, включително и на крака си.

Инцидентът стана в сряда следобед, а промяна в състоянието му оттогава не е настъпила, съобщават от болницата.

So many great memories with @NickyHayden As a competitor and teammate. Stay strong champ our thoughts and prayers are with you! pic.twitter.com/LSszY9YxZG