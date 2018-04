Червеният картон за Селта беше пресилен, признават от Мадрид

Излизащият в Мадрид вестник AS отчита, че звездата на Селта Яго Аспас е получил пресилен втори жълт картон по време на двубоя с Реал Мадрид в сряда вечер и това е улеснило гостите по пътя към победата с крайното 4:1. Става дума за ситуацията в 61-ата минута, при която бившият футболист на Ливърпул падна в наказателното поле след интервенция на Серхио Рамос . Според AS капитанът на Реал е действал непохватно и наистина е извършил фаул.Вместо обаче да посочи бялата точка, реферът Мартинес Мунуера показа второ официално предупреждение на Аспас за симулация и го изгони. Дискусионен беше и първият жълт картон на нападателя преди почивката. Той дойде в 38-ата минута, когато домакините искаха нарушение за игра с ръка на Рафаел Варан . Тогава съдиите не отсъдиха нищо, а Аспас беше санкциониран заради протеста си.Вчера пак имаше прехвърчане на искри между мадридските и каталунските медии. Вестник Sport от Барселона написа, че федерацията продължава да помага на Реал по пътя към титлата, като поводът беше отменения пети жълт картон на Начо Фернандес . AS веднага отразиха това и цитираха обвиненията на колегите си.