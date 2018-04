Авто Мания Какво ще прави MINI това лято? Много неща 18 май 2017 | 10:10 0 0 0 0 0 От юли 2017 г. изборът от модели на новото MINI Countryman ще бъде разширен с два базови варианта с бензинов и дизелов двигател. Успоредно с премиерата на новото MINI One Countryman (среден разход на гориво: 5.8-5.5 л/ 100 км; СО2 емисии: 133-126 г/ км) и новото MINI One D Countryman (среден разход на гориво: 4.3-4.1 л/ 100 км; СО2 емисии: 114-109 г/ км) от лятото на 2017 г. британската премиум марка ще повиши атрактивността на своите модели в сегмента на малките и компактните модели с редица новости по отношение на дизайна, функционалността и Infotainment . Модификациите засягат концепцията за индикиране и управление, както и изборът на допълнително оборудване. Всички актуални модели на MINI ще получат модернизиран комбиниран уред с нов нощен дизайн и по-прецизен уред за нивото на горивото в резервоара. Освен това е адаптирано и управлението на MINI режимите на шофиране и на MINI Head-Up дисплея. От юли 2017 г. MINI Clubman и MINI Countryman могат да бъдат оборудвани с подготовка за Apple CarPlay. За MINI 3 врати, MINI 5 врати и MINI Cabrio вече се предлага и асистент за умора. Ново предложение за MINI Cabrio е и пакетът Always Open. MINI Countryman: всестранен талант с нови базови варианти От юли гамата от задвижвания за MINI Countryman се увеличава с един бензинов и един дизелов двигател. С новите варианти на модела най-голямото и гъвкаво MINI подчертава най-вече своите качества по отношение на икономичността. И двата двигателя са трицилиндрови с работен обем 1.5 л. Те са от най-новото поколение задвижвания на BMW Group и се отличават с оптимизирано тегло, най-модерна технология MINI TwinPower Turbo и особено висок вътрешен коефициент на полезно действие. Бензиновият двигател на новото MINI One Countryman комбинира свръхпълнене с турбокомпресор и директно впръскване на бензина с променливо управление на разпределителните валове (двоен VANOS). Корпусът на турбината е интегриран в изпускателния колектор с водно охлаждане и е позициониран много близо до горивните камери. Един балансиращ вал, изкован от стомана, оптимизира вибрациите и подобряха хода на трицилиндровия двигател. С максималната си мощност от 75 кВт/ 102 к.с. и максималния въртящ момент от 180 Нм между 1 250 и 3 800 об/ мин задвижването на новото MINI One Countryman осигурява спортна и пъргава радост от шофирането. Със серийната шестстепенна механична скоростна кутия то ускорява от 0 до 100 км/ ч за 11.8 сек, а с опционалната шестстепенна трансмисия Steptronic – за 12.2 сек. Максималната скорост и на двата варианта е 180 км/ ч. Както с механична скоростна кутия, така и с трансмисия Steptronic средният разход на гориво на новото MINI One Countryman е от 5.8 до 5.5 л/ 100 км. СО2 емисиите са между 133 и 126 гр/ км (данни при тестовия цикъл NEDC, в зависимост от избрания размер гуми). Двигателят на новото MINI One D Countryman, оборудван с турбокомпресор с променлива геометрия и директно впръскване Common-Rail с магнитни инжектори, които работят при максимално налягане 2000 бара, му осигурява спортна еластичност и нисък разход на гориво. Спокойният ход на трицилиндровия дизелов двигател също се оптимизира от балансиращ вал. Максималната му мощност е 85 кВт/ 116 к.с., максималният въртящ момент от 270 Нм е на разположение между 1 750 и 2 250 об/ мин. Новото MINI One D Countryman ускорява от 0 до 100 км/ ч за 10.9 сек и развива максимална скорост 190 км/ ч, като изразходва средно 4.3 до 4.1 л/ 100 км. Емисиите на СО2 са 114 до 109 гр/ км (данни при тестовия цикъл NEDC, в зависимост от избрания размер гуми). От юли 2017 г. гамата от двигатели за MINI Countryman ще включва три бензинови и три дизелови агрегата. Моделите MINI Cooper Countryman, MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper D Countryman и MINI Cooper SD Countryman по избор могат да бъдат оборудвани с типичното за марката предно задвижване или със системата за задвижване на четирите колела ALL4. Освен това програмата включва и екстремно спортното MINI John Cooper Works Countryman и MINI Cooper S E Countryman ALL4, първият Plug-in хибриден модел на британската марка с разход на гориво при цикъла NEDC от 2.3-2.1 л/ 100 км и СО2 емисии от 52 – 49 гр/ км. Подготовка за Apple CarPlay за MINI Clubman и MINI Countryman Нови възможности за интелигентната свързаност и допълнителни Infotainment предложения осигурява подготовката за Apple CarPlay, която от юли 2017 г. ще се предлага като опция в комбинация с пакета оборудване Wired за новото MINI Countryman и новото MINI Clubman. Тя позволява безжично и комфортно свързване на Apple iPhone за ползване на множество функции в областите музика и комуникация, както и други приложения чрез системите за управление на двата модела на MINI. Нови дисплеи в кокпита : нощен дизайн в бял цвят, нивото на горивото в резервоара може да се отчита още по-прецизно От юли 2017 г. уредът в кокпита върху кормилната колона на актуалните модели на MINI ще бъде оптимизиран за по-лесно разчитане и с подобрена графика. При нощния дизайн в бъдеще числата и буквите вече ще бъдат в бял вместо в оранжев цвят. Head-Up дисплеят също ползва новото цветово оформление при тъмнина. Индивидуалната настройка по височина на Head-Up дисплея вече ще се запаметява с личния профил на водача в ключа, като същото важи и за настройките на страничните огледала и седалките с електрическо регулиране. Особено висококачествено излъчване и по-прецизно изображение има и новият индикатор за нивото на горивото в резервоара в дясната част на уреда. По този начин данните на нивото на горивото се разчитат по-лесно. Ново управление за MINI режими на шофиране и MINI Head-Up диспле й От юли 2017 г. при всички актуални модели на MINI ще бъде модифицирано и управлението на опционалните MINI режими на шофиране за индивидуални настройки на автомобила. Превключването от стандартната настройка в режим SPORT или режим GREEN в бъдеще ще се извършва чрез типичен за MINI Toggle превключвател, разположен под блока за управление на климатичната инсталация. За активиране на опционалния MINI Head-Up дисплей от юли 2017 г. в системата за управление на MINI е предвидена специална точка на менюто. Ново допълнително оборудване : асистент за умора и пакет Always Open От юли 2017 г. допълнителна сигурност при дългите пътувания с MINI 3 врати, MINI 5 врати и MINI Cabrio ще се осигурява от предлагания за тези модели асистент за умора. Като част от радиото MINI Visual Boost, респективно навигационната система, тази система постоянно анализира стила на шофиране. Ако продължителността на актуалното пътуване или поведението на водача подсказват за понижаване на концентрацията му, системата предлага почивка – в типичния за MINI стил с графика на дисплея на централния уред и препоръка за „време за чай“ ( „Tea Time“). Заедно с началото на лятото откритата радост от шофирането в MINI Cabrio може да бъде повишена и с пакета Always Open. Той включва комфортен достъп, подгряване на седалките за водача и пътника до него, както и ветробран, който намалява завихрянията при пътуване под открито небе, а също и Always Open Timer, който регистрира и изобразява времето на пътуване с отворен покрив.

