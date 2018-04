Европейски футбол Кимих от Байерн сложи точка на дискусията 17 май 2017 | 20:22 - Обновена 0 0 0 0 0



"Фактът е, че не искам да напускам Байерн. Надявам се с това темата да бъде приключена", заяви 22-годишният футболист.



Междувременно шефът на клуба Карл-Хайнц Румениге обясни, че въпросното издание от Щутгарт ще бъде съдено за невярната информация. Той заплаши с такива действия всички други медии, които си позволяват да спекулират с новини около клуба. Joshua Kimmich: "I don't know from where that report came but fact is that I don't want to leave Bayern" pic.twitter.com/dXitaZBqpL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2017 Германският национал Йошуа Кимих опроверга спекулациите, че иска напусне Байерн (Мюнхен) . Във вторник Stuttgarter Zeitung написа, че на него му е писнало да бъде резерва при Карло Анчелоти и затова ще си тръгне."Фактът е, че не искам да напускам Байерн. Надявам се с това темата да бъде приключена", заяви 22-годишният футболист.Междувременно шефът на клуба Карл-Хайнц Румениге обясни, че въпросното издание от Щутгарт ще бъде съдено за невярната информация. Той заплаши с такива действия всички други медии, които си позволяват да спекулират с новини около клуба.

