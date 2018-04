Световен футбол Пълна каша: Турция и Германия се скараха за национал 17 май 2017 | 20:11 - Обновена 0 0 0 0 6



Според Sky oбаче в последния момент техничарят все пак е преценил, че мястото му е в селекцията на световните шампиони.



23-годишният Керем Демирбай е роден и е израснал в Германия, но родителите му са турци. Като юноша и после в младежките си години той играеше за Турция. След това на два пъти той попадаше в групите на Бундестима при младежите, но така и не записа участия. Евентуалният му дебют ще се състои в Русия.



