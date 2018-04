Тенис Надал прогресира в Рим почти без игра 17 май 2017 | 15:39 - Обновена 0 0 0 0 2



По-възрастният испанец си взе медицински таймаут, за да може физиотерапевтът му да опита да облекчи болежките, но сравнително бързо след това бе взето решението мачът да бъде прекратен.



Така само с три гейма на сметката си Надал се класира за осминафиналите в Рим и ще очаква развръзката на мача Джак Сок - Иржи Весели, за да научи следващия си съперник в италианската столица.

RT @TennisTV: He is a great champion, but @RafaelNadal is also a great sport too....#ibi17 pic.twitter.com/tPL9DgnRAE — RafaNadalFANS (@RafaNadalFANS) May 17, 2017

Тази година на клей Надал все още е непобеден, като спечели последователно титлите от “Мастърс”-ите в Монте Карло и Мадрид, плюс АТР500 в Барселона. Рафаел Надал се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Рим почти без игра. Съперникът му и близък приятел Николас Алмагро губеше с 0:3 в първия сет, когато бе принуден да се откаже заради силни болки в лявото коляно.По-възрастният испанец си взе медицински таймаут, за да може физиотерапевтът му да опита да облекчи болежките, но сравнително бързо след това бе взето решението мачът да бъде прекратен.Така само с три гейма на сметката си Надал се класира за осминафиналите в Рим и ще очаква развръзката на мача Джак Сок - Иржи Весели, за да научи следващия си съперник в италианската столица.Тази година на клей Надал все още е непобеден, като спечели последователно титлите от “Мастърс”-ите в Монте Карло и Мадрид, плюс АТР500 в Барселона.

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2514 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1