Тенис Халеп най-накрая намери цаката на Зигмунд 17 май 2017 | 15:06



Румънката бе пробива още в първия гейм, но след това се прегрупира и успя да подчини опонентката си за чистата победа. Зигмунд спаси цели четири мач-бола впоследствие, но все пак отстъпи пред шестата поставена в Рим и шампионка от Мадрид.

.@Simona_Halep advances to @InteBNLdItalia Round of 16!



Slides Siegemund 6-4, 6-4! pic.twitter.com/UAEnJNANwG — WTA (@WTA) May 17, 2017

