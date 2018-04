Бойни спортове Извънредно: Джошуа моли IBF хем да не му взима пояса, хем да не се бие с Пулев 17 май 2017 | 12:40 - Обновена 0 0 0 7 86



“На 11 май IBF получи молба от Хърн да направи изключение с Джошуа и да не му отнема пояса, въпреки че задължителната му защита срещу Кубрат Пулев няма да бъде проведена в срок. Очаквам отговора на лагера на Пулев, ако “Зауерланд” са съгласни на такова изчакване, IBF ще прецени дали да отнеме титлата на Джошуа”, обясни президентът на IBF Дарил Пипълс пред специализираното издание "World Boxing News".

**BREAKING NEWS**



Exclusive: IBF consider Matchroom exception request for Joshua v Klitschko II, await Pulev reply https://t.co/srT9D8CUg0 pic.twitter.com/YPivxUQ7XM — World Boxing News (@WorldBoxingNews) May 16, 2017

Въпросното изключение се състои в това, че Джошуа иска хем да запази шампионския пояс на IBF, хем да не уважи официалния претенден и да осъществи реванш срещу Владимир Кличко (заговори се, че датата за този двубой е 28 октомври).



Ако в действителност има такъв реванш, то идеята на Еди Хърн е чак след това Джошуа да се изправи срещу Пулев в защита на пояса. По принцип боксовите организации отнемат шампионските титли на боксьорите, които не изпълняват задължителната си защита навреме - за последно това се случи с Тайсън Фюри, който не го направи, защото му предстоеше реванш срещу Владимир Кличко, а впоследствие изгърмя с положителна допинг проба. Промоутърът на световния шампион в тежка категория Антъни Джошуа - Еди Хърн - е подал официална молба до Международната боксова федерация да направи изключение и жест към клиента му и да не му отнема пояса.“На 11 май IBF получи молба от Хърн да направи изключение с Джошуа и да не му отнема пояса, въпреки че задължителната му защита срещу Кубрат Пулев няма да бъде проведена в срок. Очаквам отговора на лагера на Пулев, ако “Зауерланд” са съгласни на такова изчакване, IBF ще прецени дали да отнеме титлата на Джошуа”, обясни президентът на IBF Дарил Пипълс пред специализираното издание "World Boxing News".Въпросното изключение се състои в това, че Джошуа иска хем да запази шампионския пояс на IBF, хем да не уважи официалния претенден и да осъществи реванш срещу Владимир Кличко (заговори се, че датата за този двубой е 28 октомври).Ако в действителност има такъв реванш, то идеята на Еди Хърн е чак след това Джошуа да се изправи срещу Пулев в защита на пояса. По принцип боксовите организации отнемат шампионските титли на боксьорите, които не изпълняват задължителната си защита навреме - за последно това се случи с Тайсън Фюри, който не го направи, защото му предстоеше реванш срещу Владимир Кличко, а впоследствие изгърмя с положителна допинг проба.

Още по темата

0 0 0 7 86 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 22607 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4 5 6