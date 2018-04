Снукър По-голям зрителски интерес към Световното по снукър в световен мащаб 16 май 2017 | 13:48 - Обновена 0 0 0 0 1



ВВС и “Евроспорт” държаха правата за излъчване на мачовете в “Крусибъл”, като по британската обществена телевизия рейтингът на финала е бил 4.2 милиона, което е прогрес в сравнение с 3.9-те миналата година. В Европа цифрите на ВВС са по-добри общо с 9% в течение на 17-те дни на първенството спрямо 2016-а.

This year's @Betfred World Champs saw some big numbers on the box - and that's just in the UK!



Find out more: https://t.co/Id2MJFonmG pic.twitter.com/jxZJB49WZ5 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 16, 2017

“Евроспорт” предава на живо над 330 часа от турнира и пикът е бил на финала - 2.5 милиона зрители, като цялата аудитория за шампионата е изчислена - 6.9 милиона. Най-много гледаемостта е повишена в Полша - с 39% повече от миналата година и в Испания - 88% спрямо 2016-а.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

