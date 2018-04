Лека атлетика Болт дари обувките си от световния рекорд за благотворителност 16 май 2017 | 12:45 0 0 0 0 0



Ямайският спринтьор предостави артикулите на Лейди Алън, която е патрон на фондация Issa Trust, набираща средства за оборудване и медицински нужди на педиатричните отделения в редица болници в страната.

Puma track shoes @usainbolt wore in 100m w.record run to be auctioned June for charity. Presntd shoes Wed to Lady Allen, patron f Issa Trust pic.twitter.com/7kzXPuylOL — Jovan Johnson (@jovanthony) May 12, 2017

“Юсейн сам предложи да помогне на борда на фондацията и да предостави обувките си”, обясни Алън.

