Може ли “Ролан Гарос” да клекне пред Шарапова заради пари?

Полемиките около завръщането на рускинята и последвалите покани към нея получиха широк отзвук, като основно се коментира дали тя има моралното право да се облагодетелства от “уайлд кард”, с което да прогресира по-лесно в световната ранглиста.



С участието си на турнирите в Щутгарт, Мадрид и в момента в Рим (за които бе поканена) Шарапова си осигури завръщане в топ 200 на световната ранглиста и съответно вече

When in Rome... pic.twitter.com/nrbzWmGTTD — Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 15, 2017

От “Ролан Гарос” трябва да преценят дали да дадат покана на Шарапова за квалификациите или направо за основната схема, въпреки че в качеството си на събитие от “Големия шлем” на пръв поглед нямат нужда от допълнителния зрителски интерес, който би предизвикало участието на рускинята.



Само че по отношение на цифрите “Ролан Гарос” всъщност наистина има защо да разчита на присъствието на Шарапова, и то при положение че за първи път от 1978 година шампионите от Australian Open Серина Уилямс и Роджър Федерер няма да играят в Париж.



“Ролан Гарос” е най-малкият турнир от Големия шлем по отношение на посещаемост, модерни съоръжения и от тази година - по приходи. Общите печалби за 2015 година в Париж бяха 187.3 милиона евро, a за същия сезон “Уимбълдън” генерира 199.2 милиона, докато US Open - 264.2 милиона. Дори Australian Open, считан отдавна за най-слабия от Големия шлем, прогресира значително с приходи от 170.6 милиона евро през 2015-а и 188 милиона през 2016-а.

Maria Sharapova's putting herself in contention for Wimbledon... and she may not even need to qualify.



More details https://t.co/5exT3aWq7X pic.twitter.com/Gjkky2qvpI — BBC Sport (@BBCSport) May 15, 2017

“Ролан Гарос” категорично е най-зле откъм съоръжения спрямо останалите големи турнири, защото няма нито един покрит корт и плановете за разширение и модернизация на стадионите все още са в застой. Australian Open има три покрити корта, а “Уимбълдън” и US Open ще имат втори такъв съответно през 2018-а и 2019-а. Това води до най-малко приходи от телевизионно излъчване, защото в Париж не е сигурно, че най-важните мачове ще се играят по план, независимо от времето.



1