Бойни спортове Зрелищни битки обещават организаторите на ISFA 5 "The Battle of Profi Sport" 16 май 2017 | 08:55 0 0 0 0 0 Американският промоутър ISFA се завръща в България със зловещи и зрелищни битки, които ще ви накарат да настръхнете. Събитието е ISFA 5 "The Battle of Profi Sport", а датата и мястото на провеждането му са 24 юни в спортна зала ПМГ, град Враца.



Двамата партньори на ISFA за Европа - президентът Христо Илиев и шефът на съдийската комисия Емил Казаков, обещават зрелищни битки с едни от най сърцатите бойци в смесените бойни изкуства.



Голяма кино стена ще предава излизането на всеки боец разкриха организаторите. Очакват се много изненади, които ще направят Враца европейската столица на бойните изкуства на 24 юни.



Очаквайте още подробности за ISFA 5" The Battle of Profi Sport" в предстоящите седмици. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 733

1