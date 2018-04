Европейски футбол Раздухват конфликт между Зидан и Мората 16 май 2017 | 06:36 - Обновена 0 0 0 0 6



24-годишният футболист е недоволен от положението си на “Сантяго Бернабеу”. Той има едва 14 мача като титуляр и е използван предимно като резерва. За Мората, който се завърна в Мадрид след изключително успешен сезон в Ювентус, където беше основен играч, явно е трудно да приеме новата си роля. Информациите, че в Реал искат да го включат в сделка по привличането на Еден Азар от Челси, също са признак, че в Реал не разчитат на него.

On one hand I do understand Morata's frustration [20 goals as a "back up" player]. BUT you don't do that, especially if Zizou is your coach. pic.twitter.com/zT4uCIysyC — Real Madrid Stats (@RMadrid_Stats) May 15, 2017

