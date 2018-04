Със сигурност познаваш хора, които умеят да вкарат филмови цитати в обикновени разговори и така да ги направят по-забавни, свежи, а и интересни и дори образователни. А защо и ти да не си сред тези хора? Ето една бърза селекция с филмови цитати, които можеш да използваш наволя./"С деца на море"/Хюстън, имаме проблем! /"Аполо 13"/Дръж приятелите си близо, а враговете – още по-близо! /"Кръстникът II"//"Междузвездни войни"/- Ау, ти знаеш ли че имаш страшни очи! /"Дами канят"/- Бонд. Джеймс Бонд. /"Доктор Но"/ За първи път репликата е изречена от Шон Конъри в "Доктор Но", но е повтаряна многократно в поредицата за 007 след това.Обичам миризмата на напалм рано сутрин! /"Апокалипсис сега"/- You talkin' to me? /"Шофьор на такси"/- Why so serious? /"Черният рицар"/- Това какво е?- Куче. Куче-касичка.- Куче? Старомодно…- Имаме модерни! Зар-касичка и шлем-касичка.- Това куче защо е зелено?- Това е крокодилче!- Така ли? Защо не пише?- Заяжда. От влагата…- Лошо! Лошо, другарю…- Седларов.- Лошо, Седларов, лошо! /"Опасен чар"/