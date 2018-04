Бойни спортове Диего Санчез няма да се отказва от ММА двубоите 15 май 2017 | 12:33 0 0 0 0 0



Участникът от първия сезон на The Ultimate Fighter има цели 37 мача в кариерата си, като последният му – срещу Ал Айакуинта бе едва третата му загуба с нокаут или технически нокаут. Редица бойци споделиха в социалните медии, че макар и Санчес да е легенда, е време да "закачи ръкавиците". Санчез, който е активен в Инстаграм, сподели следното съобщение в медията:



„Това съобщение е от дъното на душата ми за всички фенове на това, което правя и още повече на това, което винаги съм отстоявал като състезател, човек и боец в Октагона. Установих, че имам два избора пред себе си. Първият е да се самосъжалявам и да започна да се съмнявам в себе си, Бог и всичко, което ме прави победител. Негативното мислене е характерно за много хора, но те не са на мое място и затова директно ме пратиха да се оттеглям. ВИЕ НЕ СТЕ МЕН! Затворете си устите на секундата, защото дори и да тръгнете да го твъдите, ВИЕ НЯМАТЕ ДУМАТА! "



„Говоря това, което ми казва сърцето, а не някакви сладкодумни небивалици! Да, има го този път, път на отказващите се. Има го и пътя на Диего, който показва какво е да си Лъвското сърце (един от многото прякори на Санчес – б.а.), това значи да ставаш, когато паднеш и да разбереш как да го предотвратиш да се не случи отново. Това беше първата ми загуба с нокаут в кариерата ми, много малко хора са допускали това. Загубите са част от спорта. Аз избирам да продължа да вярвам в Бог, който ми е дал тези способности и талант! Избирам да вярвам в мечтата си! Аз съм уверен, аз съм опитен и съм много здрав, млад и много по-гладен за успехи от всякога. Затова избирам да изрева като лъв и да направя това, което правя най-добре – да се бия!“



„До всичките ми приятели и фенове, които вярват в мен – обичам ви! На цялото ми семейство, което ме обича и се притеснява относно здравето ми – изследваха ме в най-добрите клиники и психическото ми здраве е същото, ако не и по-добро от преди. Аз съм с разсъдъка си! Знам, че боли, когато видите да падне боец, когото обичате, но такава е играта и когато аз не мога да се съревновавам с най-добрите в света, тогава ще видя какво да правя! Понастоящем аз съм звяр, който бе уцелен с перфектния удар. Напълно добре съм и с малко промени ще предотвратя повторна подобна случка! Днес благодаря на Бог, че не се контузих по време на мача. Аз все още имам желязна челюст, лъвско сърце и здрав разум. Тези, които се съмняват, ще продължат да го правят."



Санчес е със статистика 27-10. Бил се е 26 пъти в UFC и има рекорд 16-10, макар и да е със статистика 4-6 от последните си десет мача. След първия сезон на The Ultimate Fighter, Санчес записа победи над имена като Каро Парисян, Ник Диас, Клей Гуида и Джим Милър.



Всички събития на UFC се излъчват в българския ефир ексклузивно по Последният мач на Диего Санчес определено не се разви по начина, по който искаше, но макар и да е на 35 години, той изобщо не мисли да се отказва.Участникът от първия сезон на The Ultimate Fighter има цели 37 мача в кариерата си, като последният му – срещу Ал Айакуинта бе едва третата му загуба с нокаут или технически нокаут. Редица бойци споделиха в социалните медии, че макар и Санчес да е легенда, е време да "закачи ръкавиците". Санчез, който е активен в Инстаграм, сподели следното съобщение в медията:„Това съобщение е от дъното на душата ми за всички фенове на това, което правя и още повече на това, което винаги съм отстоявал като състезател, човек и боец в Октагона. Установих, че имам два избора пред себе си. Първият е да се самосъжалявам и да започна да се съмнявам в себе си, Бог и всичко, което ме прави победител. Негативното мислене е характерно за много хора, но те не са на мое място и затова директно ме пратиха да се оттеглям. ВИЕ НЕ СТЕ МЕН! Затворете си устите на секундата, защото дори и да тръгнете да го твъдите, ВИЕ НЯМАТЕ ДУМАТА! "„Говоря това, което ми казва сърцето, а не някакви сладкодумни небивалици! Да, има го този път, път на отказващите се. Има го и пътя на Диего, който показва какво е да си Лъвското сърце (един от многото прякори на Санчес – б.а.), това значи да ставаш, когато паднеш и да разбереш как да го предотвратиш да се не случи отново. Това беше първата ми загуба с нокаут в кариерата ми, много малко хора са допускали това. Загубите са част от спорта. Аз избирам да продължа да вярвам в Бог, който ми е дал тези способности и талант! Избирам да вярвам в мечтата си! Аз съм уверен, аз съм опитен и съм много здрав, млад и много по-гладен за успехи от всякога. Затова избирам да изрева като лъв и да направя това, което правя най-добре – да се бия!“„До всичките ми приятели и фенове, които вярват в мен – обичам ви! На цялото ми семейство, което ме обича и се притеснява относно здравето ми – изследваха ме в най-добрите клиники и психическото ми здраве е същото, ако не и по-добро от преди. Аз съм с разсъдъка си! Знам, че боли, когато видите да падне боец, когото обичате, но такава е играта и когато аз не мога да се съревновавам с най-добрите в света, тогава ще видя какво да правя! Понастоящем аз съм звяр, който бе уцелен с перфектния удар. Напълно добре съм и с малко промени ще предотвратя повторна подобна случка! Днес благодаря на Бог, че не се контузих по време на мача. Аз все още имам желязна челюст, лъвско сърце и здрав разум. Тези, които се съмняват, ще продължат да го правят."Санчес е със статистика 27-10. Бил се е 26 пъти в UFC и има рекорд 16-10, макар и да е със статистика 4-6 от последните си десет мача. След първия сезон на The Ultimate Fighter, Санчес записа победи над имена като Каро Парисян, Ник Диас, Клей Гуида и Джим Милър.Всички събития на UFC се излъчват в българския ефир ексклузивно по Mtel Sport 1 и Mtel Sport 2 0 0 0 0 0 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 500

1