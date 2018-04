Бейзбол Вечерта на №2 (видео) 15 май 2017 | 11:25 - Обновена 0 0 0 0 0



"Исках събитието да е на този ден, за да подчертая огромното значение и приноса на моята майка и семейството ми за това, което съм – сподели Джитър в речта си пред 47 883 зрители на разпродадения стадион. – Не съществува личност или играч, с когото да искам разменя мястото си, сега или някога. Причината да кажа това е, че имах възможност да играя за първокласен клуб и пред най-великите фенове в историята на спорта."







№2 е 21-вият номер, пенсиониран от 27-кратния шампион на МЛБ. Джитър получи рамкирана своя фланелка и копие на паметната плоча, която ще бъде поставена в Монументалния парк на "Янки Стейдиъм". Освен това 42-годишният ветеран бе изненадан с 14-каратов пръстен от бяло злато с инкрустиран списък на успехите му.



За 20 сезона като играч на Ню Йорк Янкис (1995-2014) шортстопът спечели 5 шампионски титли (1996, 1998, 1999, 2000, 2009) и се оттегли като лидер във вечните ранглисти на клуба по изиграни мачове (2747), заставания на бат (11 195), хитове (3465), двойни хитове (544) и откраднати бази (358).







"Той не беше най-талантливият играч нито в нападение, нито в защита. Но по някаква причина винаги ми се искаше топката да бъде ударена към него. Той никога не ме е разочаровал. Спокойно мога да кажа, че това е най-великият бейзболист, на когото съм бил треньор", заяви бившият мениджър на "янките" и член на Залата на славата Джо Торе, извел тима до последните 4 титли през XX век.



Джитър е петият играч от онези шампионски отбори, чийто номер е изваден от употреба, след Мариано Ривера (№42), Анди Петит (№46), Хорхе Посада (№20) и Бърни Уилямс (№51). Всеки от тях снощи уважи своя съотборник, като и четиримата облякоха специалните сини сака с логото на Монументалния парк.







Само униформите на Ню Йорк Янкис не бяха в обичайния си стил – по случай Деня на майката легендарното лого NY бе оцветено в розово, шапките пък бяха с розови козирки. Във Вечерта на №2 "янките" записаха победа и загуба в дабълхедър срещу Хюстън Астрос.



В следобедния двубой домакините се наложиха с 11:6, а след церемонията в чест на Дерек Джитър "астронавтите" биха с 10:7.











Ню Йорк Янкис - Хюстън Астрос 11:6



ст. "Янки"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ХЮСТЪН

0

0

3

0

0

0

3

0

0

6

9

3

НЙ ЯНКИС

1

0

0

3

0

0

6

1

Х

11

11

1

ст. "Янки"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ХЮСТЪН

6

2

0

1

0

0

0

0

1

10

10

1

НЙ ЯНКИС

0

0

0

0

4

0

0

0

3

7

10

1

Ню Йорк Янкис - Хюстън Астрос

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 14 МАЙ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Сиатъл Маринърс 3:2

Кливланд Индиънс - Минесота Туинс 8:3

Бостън Ред Сокс - Тампа Бей Рейс 2:11

Канзас Сити Роялс - Балтимор Ориолс 9:8

Тексас Рейнджърс - Оукланд Атлетикс 6:4

Лос Анджелис Ейнджълс - Детройт Тайгърс 4:1



Национална лига



Маями Марлинс - Атланта Брейвс 3:1

Вашингтон Нешънълс - Филаделфия Филис 3:4*

Вашингтон Нешънълс - Филаделфия Филис 6:5*

Милуоки Бруърс - Ню Йорк Метс 11:9

Сейнт Луис Кардиналс - Чикаго Къбс 5:0

Колорадо Рокис - Лос Анджелис Доджърс 9:6

Сан Франциско Джайънтс - Синсинати Редс 8:3

Аризона Дайъмъндбекс - Питсбърг Пайрътс 4:6 (10 ининга)



Интерлига



Чикаго Уайт Сокс - Сан Диего Падрес 9:3



