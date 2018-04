Волейбол Лука Ветори е първото ново попълнение на Тренто 14 май 2017 | 18:04 - Обновена 0 0 0 0 0



26-годишният диагонал, през последните 3 сезона игра за Модена, с който спечели титлата (2016), Купата (2015 и 2016) и Суперкупата на Италия (2015 и 2016).

ENGLISH LANGUAGE #TrentinoVolley’s getting younger and more Italian: Luca #Vettori is the new opposite https://t.co/akmMxUYWyn @vettoriluca — trentino volley (@trentinovolley) 12 май 2017 г.

Високият 199 сантиметра Ветори ще носи екипа с №17 на Тренто през следващите 3 сезона. Договорът му е до края на юни 2020 година.

ENGLISH LANGUAGE - #Vettori’s first words in Trento: “A stimulating project from all points of view" https://t.co/MdkQGPW0kB — trentino volley (@trentinovolley) 12 май 2017 г.

Италианският национал пристига в Тренто по изричното настояване на наставника Анджело Лоринцети, с който заедно спечелиха всичко през 2016 година с тима на Модена. Италианският национал Лука Ветори е първото ново попълнение на вицешампиона Диатек Тренто (Тренто), обяви клубният сайт.26-годишният диагонал, през последните 3 сезона игра за Модена, с който спечели титлата (2016), Купата (2015 и 2016) и Суперкупата на Италия (2015 и 2016).Високият 199 сантиметра Ветори ще носи екипа с №17 на Тренто през следващите 3 сезона. Договорът му е до края на юни 2020 година.Италианският национал пристига в Тренто по изричното настояване на наставника Анджело Лоринцети, с който заедно спечелиха всичко през 2016 година с тима на Модена.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 629

1