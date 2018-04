Шок в Бразилия! Хванаха Мурильо Ендрес с допинг

Mais uma temporada juntos e agora, com mais um desafio, como líbero. Estamos com você, Murilo! pic.twitter.com/eOsgZoQoaU

.@Murilovolei8 extends with @SesiSP_volei to play as libero and hires lawyer for his doping case https://t.co/ZGVtXCmZ2c #volleytransfers pic.twitter.com/hbZQJIFySo