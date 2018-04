Доби Рабаджиева и Волеро стигнаха до бронзовите медали на Мондиала (снимки)

Финал за 3/4-то място:



.@VoleroZuerich wins their 2nd #FIVBWomensCWC bronze medal in 3 years, matching their finish in 2015. pic.twitter.com/jzP2WHdEjX — FIVB Volleyball (@FIVBWomensCWC) May 14, 2017

Националката Добриана Рабаджиева и отборът и Волеро (Цюрих) спечелиха бронзовите медали на Световното клубно първенство в Япония, след като надделяха над турския гранд Еджзаджъбашъ ВитрА (Истанбул) с 3:2 (22:25, 15:25, 25:22, 25:23, 12:15) в малкия финал.Рабаджиева изигра страхотен мач за Волеро и се отличи с 14 точки (2 аса, 2 блока, 37% ефективност в атака, 28% перфектно посрещане), Олеся Рихлюк стана топреализаторка с 25 точки (3 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака). Кениа Опон добави 16 точки (1 ас, 1 блок, 38% ефективност в атака).За Еджзаджъбашъ Тияна Бошкович заби 24 точки (1 ас, 2 блока, 46% ефективност в атака), а Татяна Кошельова добави 14 точки (4 блока, 45% ефективност в атака).Мая Огнийенович 3, Тиана Бошкович 24, Джордън Ларсън-Бърбач 3, Ханде Баладин 10, Джейлан Арисан 7, Бюсра Калъчъ 7 - Гюлден Кайълар-либеро (Татяна Кошельова 14, Шебнем Акоз, Гьозде Йълмаз 2, Нилай Йоздемир, Неслихан Демир 3)Бояна Живкович 2, Олеся Рихлюк 15,, Кениа Опон 16, Екатерина Орлова 13, Фолюк Акинрадево 16 - Силвия Попович-либеро (Наталия Мамадова, Ирина Малкова, Мариана Коща)Бронзът е втори за Волеро, след 2015 година.