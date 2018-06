На 15 април ще бъде четвъртото издание на Великденския крос в Разград

Лека атлетика

Центърът на Разград отново ще събере бегачи и публика от цялата страна на 15 април за четвъртото издание на Великденския крос, организиран от клуб "Зелена стъпка", съобщиха от клуба. 5-километровата дистанция може да се бяга както индивидуално, така и отборно като щафета. Състезанието е предназначено за спортуващи с различно ниво на подготовка от напълно начинаещи до напреднали и професионалисти. Участие в спортната проява досега са заявили 74 бегачи, но записването продължава до 18 часа на 14 април на сайта на "Зелена стъпка" green-foot.net.



Сред записаните са състезател от Анкара, двама румънци от Букурещ, както и участници от София, Шумен, Плевен, Добрич, Варна, Русе. В кроса ще се включи и един от кондиционните треньори на Лудогорец - испанецът Хавиер Рамос.



Трасето на 5-километровия крос ще се състои от една дълга обиколка. То ще бъде изключително разнообразно - градски център, жилищни зони, градски парк и включва пешеходни зони, улици (затворени за ППС), паркови алеи и пътеки. Старт-финалът е между площадите "Ларго" и "България" в 10 часа. Контролното време е 55 минути.



Класираните на първите три места получават ваучери за спортни стоки от магазин "Яко", за победителите в щафетата наградата е ваучери за използване на съоръжения в Спортен център "Лудогорец".



С томбола ще бъдат разпределени следните награди измежду всички завършили състезанието: една оригинална топка с автографи от футболистите на "Лудогорец"; два душ-комплекта от Ideal Standard; една душ-система Ideal Standard; три спортни продукта от магазини "Яко". Всички деца под 18 години ще получат чанта-раница с емблемата на "Зелена стъпка".



Съпътстващата програма на Великденския крос включва изпълнение на Танцова формация "Хроники", музика на живо с Константин Кучев и настроение с водещия El Freegano. За пръв път тази година "Зелена стъпка" си партнира в рамките на спортното събитие с проект "Направи сърцето си съпричастно". Участниците в кроса ще имат възможност срещу дарение от поне един лев да получат стикер във формата на сърце "Моето сърце е съпричастно What about yours?". Събраните средства ще бъдат използвани за детска образователна акция по засаждане на дръвчета.



Кросът се организира с подкрепата на община Разград, ПФК Лудогорец, Спортни магазини "Яко", Ideal Standard, проект "Направи сърцето си съпричастно" и "Интер Инженеринг 10".