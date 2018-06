Снукър Суперзвездите на снукъра се изправят лице в лице на Световното първенство в „Крусибъл“ 12 април 2017 | 14:00 0 0 0 0 0 Господарите на зеленото сукно се завръщат в ефира на Евроспорт с едно от най-важните събития в календара – Световното първенство по снукър в „Крусибъл“. Световното първенство започва на 15 април и включва 32 от най-добрите играчи в света, сред които и неудържимия, петкратен шампион Рони О‘Съливан, Джъд Тръмп и настоящия шампион Марк Селби. Първенството ще бъде излъчено ексклузивно в ефира на Евроспорт в цяла Европа. Евроспорт – №1 спортната дестинация в Европа - ще покаже над 135 часа на живо от надпреварите по Евроспорт 1, Евроспорт 2 и Eurosport Player в рамките на 17 дни. Феновете ще могат да чуят и анализите на едни от най-блестящите умове в снукъра. Шесткратният финалист на Световното първенство Джими Уайт, победителят от Световното първенство през 1986 г. Джо Джонсън и легендарният Нийл Фоулдс ще предложат на феновете задълбочен анализ по време на турнира в Шефилд. Студиата включват и най-авангардната технология в бизнеса, за да подобрят изживяването на зрителя. Евроспорт ще използва Viz Libero – продукт, проектиран от Viz специално за репортажите по снукър на Евроспорт, както и touch screen технология. Viz Libero технологията ще позволи на зрителите да видят как трябва да бъде изпълнен правилно един удар чрез линии по екрана, които ще обозначават и дистанцията и скоростта на всяка топка. Touch screen технологията ще даде на експертите по снукър на Евроспорт възможността да движат топките по масата. Viz Libero технологията ще позволи на зрителите да видят как трябва да бъде изпълнен правилно един удар чрез линии по екрана, които ще обозначават и дистанцията и скоростта на всяка топка. Touch screen технологията ще даде на експертите по снукър на Евроспорт възможността да движат топките по масата. Преди двубоите от Световното първенство по скунър да започнат, зрителите ще могат да видят и жребия за основната схема. Той ще бъде показан на живо във Facebook страницата на Евроспорт от 11:00 ч. в четвъртък, 13 април. В допълнение към репортажите на Евроспорт, по време на Световното първенство по снукър ще се излъчва и серия от късометражни филми, представени от Рони О‘Съливан, който ще демонстрира на зрителите как се играе срещу световните снукър таланти. Като част от празненствата за 40-годишния юбилей в легендарния театър Крусибъл, Евроспорт ще говори и с най-добрите играчи на света, припомняйки някои от най-хубавите моменти от Шефилд. “Броят на снукър феновете в Европа с годините се увеличава и в Евроспорт сме развълнувани да изиграем нашата роля в това предизвикателство. Световното първенство по снукър е бижу в короната на спорта и нямаме търпение да го предоставим на зрителите на Евроспорт отново”, сподели Питър Хътън, изпълнителен директор на Евроспорт. “Както винаги и с останалите спортове в ефира си, Евроспорт не само ще излъчва първокласен снукър, но и ще предостави експертната гледна точка на световни лидери в снукъра. С играчи като Марк Селби, Стюарт Брингъм и Дин Дзюнхуей, битката за титлата „най-добър играч на планетата“ ще е толкова оспорвана, че Световното първенство по снукър не е за пропускане.”, добави още той. “Всеки, който гледа снукър, винаги следи изкъсо световните първенства. Те винаги представят интересни истории, изпълнени са с много драма и за разлика от другите спортове, където можеш да крещиш, в снукъра трябва да контролираш емоциите си. Мисля, че публиката е съпричастна с това.”, сподели Джими Уайт.



“Това е световното първенство. Във всеки спорт, това е решителното, водещото събитие. Всеки иска да бъде световен шампион. Тази година има толкова много играчи, които могат да го спечелят. Имаме Рони О‘Съливан, който не е един от фаворитите, нито пък Марк Селби, нито Джъд Тръмп. Има много играчи, които могат да спечелят турнира.”, добави още той. В партньорство с World Snooker, през 2016 г. Евроспорт обявиха 10-годишно споразумение за излъчване на живо на най-добрите снукър турнири през годината до 2026 г. През 2017-а Евроспорт ще излъчи 17 турнира, сред които „Мастърс“ и Шампионата на Обединеното кралство. Каналът ще предостави над 800 часа излъчване на живо, утвърждавайки позицията си като „Дом на снукъра“ в Европа.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1128

1