Румен Христов от Плевен ще ръководи дербито на кръга във Втора лига

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Ford не успя да осъди Джон Сина
Световно известният кечист Джон Сина и автомобилната компания Ford постигнаха споразумение извън съда по своя шумен казус, който започна в края на 2017 година. Сина продаде своя рядък GT модел само броени седмици, след ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийски назначения 24-ти кръг Втора лига:
14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч.
Царско Село - ФК Оборище Панагюрище
ГС: Валентин Станчев Железов АС: Стефан Димитров Димитров Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Георги Милков Андреев
СН: Алексей Иванов Николов
14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч.
ФК Созопол - ПФК Спартак Плевен
ГС: Таско Цанчев Тасков АС: Николай Георгиев Георгиев Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Красимир Здравков Стойчев
14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч.
ЦСКА-София-2 (София) - ОФК Поморие
ГС: Мустафа Севди Шефкет, АС: Стефан Делчев Делчев Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Красимир Драганов Драганов
14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч.
Несебър - Левски Карлово
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС: Петър Велизаров Митрев Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Борис Димитров Борисов
14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово 1945 - Локомотив София
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС: Мирослав Пламенов Марков Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч.
Ботев Враца - Етър ВТ
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС: Александър Ангелов Атанасов, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Николай Рангелов Рангелов
13 Апр 2017 г. Четвъртък 14:00 ч.
Лудогорец-2 (Разград) - ПФК Банско
ГС: Павлин Хачик Тютюнджиян АС: Светослав Георгиев Динев Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Любомир Йорданов Войков
17 Апр 2017 г. Понеделник 15:30 ч.
Витоша (Бистрица) - Септември София
ГС: Румен Красимиров Христов АС: Иво Николаев Колев Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Георги Димитров Влъчков
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