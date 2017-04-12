Румен Христов от Плевен ще ръководи дербито на кръга във Втора лига

Съдийски назначения 24-ти кръг Втора лига: 14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч. Царско Село - ФК Оборище Панагюрище ГС: Валентин Станчев Железов АС: Стефан Димитров Димитров Мурад Шабан Вели 4-ТИ: Георги Милков Андреев СН: Алексей Иванов Николов 14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч. ФК Созопол - ПФК Спартак Плевен ГС: Таско Цанчев Тасков АС: Николай Георгиев Георгиев Младен Маринчев Маринов 4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев СН: Красимир Здравков Стойчев 14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч. ЦСКА-София-2 (София) - ОФК Поморие ГС: Мустафа Севди Шефкет, АС: Стефан Делчев Делчев Атанас Иванов Делчев 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Красимир Драганов Драганов 14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч. Несебър - Левски Карлово ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС: Петър Велизаров Митрев Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов СН: Борис Димитров Борисов 14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч. ФК Ботев Гълъбово 1945 - Локомотив София ГС: Ивелин Венциславов Занев АС: Мирослав Пламенов Марков Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов СН: Тихомир Георгиев Боболов 14 Апр 2017 г. Петък 17:00 ч. Ботев Враца - Етър ВТ ГС: Драгомир Димитров Драганов АС: Александър Ангелов Атанасов, Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Николай Валентинов Малджански СН: Николай Рангелов Рангелов 13 Апр 2017 г. Четвъртък 14:00 ч. Лудогорец-2 (Разград) - ПФК Банско ГС: Павлин Хачик Тютюнджиян АС: Светослав Георгиев Динев Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Димитър Иванов Желязков СН: Любомир Йорданов Войков 17 Апр 2017 г. Понеделник 15:30 ч. Витоша (Бистрица) - Септември София ГС: Румен Красимиров Христов АС: Иво Николаев Колев Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Димитър Цолов Буров СН: Георги Димитров Влъчков

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