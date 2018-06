Тото Волф стана баща

Семейство Волф се увеличи. В понеделник Сузи е родила момче и снощи сподели снимки в социалните медии на щастливия татко Тото.

"В неделя следобед, когато Тото беше някъде между Шанхай и Цюрих, започнаха контракциите. Върна се точно навреме и вчера по обед посрещнахме на света едно здраво малко момче. Ще се пръсна от щастие и любов", написа Сузи.

Все още не се знае как ще се казва "новият вълк" (Wolff), но при баща - шеф на Мерцедес, и майка - бивш Ф1 пилот, със сигурност няма да остане непознат за света. След като се оттегли от спорта, Сузи се посвети на каузата да помогне на повече момичета да влизат до моторните спортове и създаде инициативата Dare to Be Different. Освен това е посланик на марката Mercedes. Сега ще се посвети на майчинството, но със сигурност това няма да е единственото й занимание.

Снимки: Susie Wolff instagram & facebook

