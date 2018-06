Тенис Мъри загуби от Федерер след месец пауза от тениса 11 април 2017 | 15:51 - Обновена 0 0 0 0 0



Маестрото спечели с 6:3, 7:6(5), като демо срещата беше за благотворителна кауза и се игра пред пълни трибуни. Целта бе да се съберат средства за инициативата "Мач за Африка 3".

SABR, tweener, lob... Roger #Federer and Andy #Murray sent us some love in their "Match for Africa" yesterday in Zurich (Fed won 63 75) pic.twitter.com/PXt6N9Tm6E — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 11, 2017

След края на срещата шотландецът коментира, че има добри шансове да участва на предстоящия следващата седмица "Мастърс" в Монте Карло, тъй като очевидно възстановяването на лакътя му върви добре.



Въпреки всичко не е изключено световният номер 1 да откаже участие, от което би се облагодетелствал Григор Димитров, защото тогава българинът ще е осми поставен в схемата и съответно ще почива в първия кръг, а след това ще има потенциално по-преодолими съперници.



"Мастърс"-а в Монте Карло гледайте само по Mtel Sport 1. Анди Мъри се завърна на корта за първи път след повече от месец, макар и в демонстративен мач в Цюрих срещу рекордьора по титли от Големия шлем Роджър Федерер.Маестрото спечели с 6:3, 7:6(5), като демо срещата беше за благотворителна кауза и се игра пред пълни трибуни. Целта бе да се съберат средства за инициативата "Мач за Африка 3".След края на срещата шотландецът коментира, че има добри шансове да участва на предстоящия следващата седмица "Мастърс" в Монте Карло, тъй като очевидно възстановяването на лакътя му върви добре.Въпреки всичко не е изключено световният номер 1 да откаже участие, от което би се облагодетелствал Григор Димитров, защото тогава българинът ще е осми поставен в схемата и съответно ще почива в първия кръг, а след това ще има потенциално по-преодолими съперници.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2064

1