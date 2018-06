Тенис Важното накратко за съперника на Григор Димитров в Маракеш 11 април 2017 | 12:22 - Обновена 0 0 0 0 12



34-годишният играч има титла от надпреварата през 2013 година (победа над Кевин Андерсън), но тогава тя се е провеждала в Казабланка, преди да стане единствената спирка от мъжкия тур в Африка. Робредо преодоля съпротивата на квалификанта Серхий Стаковски с 6:4, 6:4, за да стигне до дуела с Григор, който е първи поставен в схемата в Маракеш, защото е единственият представител на топ 15 от световната ранглиста.



Мачът на хасковлията с Робредо в Мароко ще се проведе на 12 април следобед българско време.

Welcome to Marrakech pic.twitter.com/VAz8VWMpZa — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) April 8, 2017

Робредо е бивш номер 5 в света, но в момента е далеч от силните си години, защото е на незавидното 385-о място в класацията на АТР. Той има 12 титли на сметката си и е един от притежателите на най-красивия бекхенд, който също като Димитров изпълнява с една ръка.



В кариерата си Робредо е спечелил общо 12 титли, като всичките са на клей кортове, а най-ценната вероятно е тази в Хамбург през 2006 година, когато турнирът е от сериите "Мастърс" (в момента е с ранг АТР500).

Past champ @TRobredo makes winning return at Grand Prix Hassan II, sets clash with top seed @GrigorDimitrov. More: https://t.co/ogN3eBw99b pic.twitter.com/ecWFuHv94C — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 10, 2017

Освен трофеите, Робредо има още 11 финала на сметката си, като само четири от тях са на различна от клей настилка - 3 на открити твърди кортове и 1 на закрит твърд. Последният му дуел за отличие е в Бастад (АТР250) през 2015 година, когато отстъпва на Беноа Пер.



Григор Димитров има два полуфинала в Големия шлем - на "Уимбълдън" през 2014 година и на Australian Open през настоящата, докато Робредо може да се похвали само със седем класирания на четвъртфинали: US Open 2013, Australian Open 2007 и "Ролан Гарос" 2003, 2005, 2007, 2009 и 2013.

Томи Робредо води с 2:1 победи в мачовете с Григор, като първият им сблъсък е през 2013-а в

.@GrigorDimitrov, @JackSock lead the way as the clay season kicks off in Marrakech and @mensclaycourt. More: https://t.co/PTCFS1pL4M #ATP pic.twitter.com/XqVCh21klh — ATP World Tour (@ATPWorldTour) April 10, 2017

Барселона (АТР500) на 1/16-финалите, когато испанецът печели със 7:5, 6:1. На "Мастърс"-а в Монреал през 2014-а Димитров надделява със 7:5, 5:7, 6:4, а през 2015-а в Индиън Уелс Робредо отново побеждава с 6:4, 1:6, 7:5.



