Янис Адетокумбо влезе в историята на НБА

Giannis Antetokounmpo has clinched 1st place in all 5 major statistical categories for the @Bucks. 5th person in NBA history to do so. — All the Bucks (@AllTheBucks) April 9, 2017 22-годишният Адетокумбо е с 23.1 точки, 8.7 борби, 5.4 асистенции, 1.7 откраднати топки и 1.9 блокирани удари ("чадъри") средно на мач. Всички тези показатели са лични рекорди в кариерата на младия талант.



Крилото на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо направи историческо постижение. Голямата звезда на "Елените" си гарантира завършването на редовния сезон в НБА като лидер на отбора си в 5-те основни статистически показатели. Така Антетокумпо стана петият играч в историята на НБА, който успява да се похвали с това.22-годишният Адетокумбо е с 23.1 точки, 8.7 борби, 5.4 асистенции, 1.7 откраднати топки и 1.9 блокирани удари ("чадъри") средно на мач. Всички тези показатели са лични рекорди в кариерата на младия талант.

