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БГ Футбол

Ераносян подаде оставка

09 април 2017 | 19:31 - Обновена
Ераносян подаде оставка
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Едуард Ераносян заяви, че подава остава като старши треньор на “смърфовете” след загубата с 0:5 от Левски на стадион “Георги Аспарухов”. Едо поема цялата вина за представянето на тима в последните мачове и напуска клуба.

"Нямам обяснение. След като можем в 14 мача да допуснем 8 гола, а после само за два почти двойно повече, значи нещо не е наред. Обикновено рибата мирише от главата. Аз ще си понеса цялата отговорност, тъй като аз съм виновен. Явно не съм аз мотиваторът, явно има неща, с които не мога да се преборя. Не мисля, че нещо може да промени решението ми на този етап", каза Ераносян.

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Добави коментар ›› Коментари (43)

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***
(Гост) 43
отговор
10 април 2017 | 15:30

С колко по-богат стана €рано$ян? Поне си кажи,колко прибра за порното вчера? И Локото на далавера без теб,и ти на далавера че се отърваваш от катуна. Жалко само за едни говеда,че се помислиха за Барса. ;) Рейтинг: 0 0

edo
(Гост) 42
отговор
10 април 2017 | 09:32

Едо , Едо ! Изгони 3-ма млади - Райнов , Карагерен , Райков , а после взе Петров на 38. Сега береш плодовете на грешките си. Ти си отиваш и оставяш застаряващ и колеблив отбор. Рейтинг: 2 0

5:0
(Гост) 41
отговор
10 април 2017 | 07:15

Айде на полето, да ядем шкембето Рейтинг: 2 0

ФЕН
(Гост) 40
отговор
10 април 2017 | 00:39

още един на борсата така ще се оправи дьржавата Рейтинг: 0 0

***
(Гост) 39
отговор
10 април 2017 | 00:10

Вярно че 1948 ще влезне във В група.И там ще си остане! Рейтинг: 0 0

xaxa
(Гост) 38
отговор
09 април 2017 | 22:38

Да, цска определено ще израства. Догодина е във В група Рейтинг: 1 1

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(Гост) 37
отговор
09 април 2017 | 22:36

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МАИНА
(Гост) 36
отговор
09 април 2017 | 22:34

АРМЕНСКИ ФЪНТАЗЬОР ОТ ВРЕМЕТО НА Г ИЛИЕВ СЕГА КОИ ДА МУ КУПИ НЕЩО Рейтинг: 1 0

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(Гост) 35
отговор
09 април 2017 | 22:30

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(Гост) 34
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ераносян
(Гост) 33
отговор
09 април 2017 | 22:21

легнах за да подам оставка,преди мача го бях решил Рейтинг: 1 0

???
(Гост) 32
отговор
09 април 2017 | 22:12

Лафка Пеевска ли рекохте? Рейтинг: 1 0

InternetPari
(Гост) 31
отговор
09 април 2017 | 22:11

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до звездичките
(Гост) 30
отговор
09 април 2017 | 22:09

Не знам кой купува и кой кого надцаква ама Гела май е забравил да плати за днешния мач.И Дунав ги бие даже на техен терен, а вие още не можете...Кой е жалък и кой ще израства, бе? Рейтинг: 0 2

smiah
(Гост) 29
отговор
09 април 2017 | 22:07

A vie galki cherveni momichenza dori i vtori nemogete da stanet. Edinstvenoto za koeto stavate e da si svaliate polichkite pred riazanite ot Lovech! Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
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