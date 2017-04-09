БГ Футбол Ераносян подаде оставка 09 април 2017 | 19:31 - Обновена 0 0 0 4 49



"Нямам обяснение. След като можем в 14 мача да допуснем 8 гола, а после само за два почти двойно повече, значи нещо не е наред. Обикновено рибата мирише от главата. Аз ще си понеса цялата отговорност, тъй като аз съм виновен. Явно не съм аз мотиваторът, явно има неща, с които не мога да се преборя. Не мисля, че нещо може да промени решението ми на този етап", каза Ераносян.

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Едуард Ераносян заяви, че подава остава като старши треньор на “смърфовете” след загубата с 0:5 от Левски на стадион “ Георги Аспарухов ”. Едо поема цялата вина за представянето на тима в последните мачове и напуска клуба."Нямам обяснение. След като можем в 14 мача да допуснем 8 гола, а после само за два почти двойно повече, значи нещо не е наред. Обикновено рибата мирише от главата. Аз ще си понеса цялата отговорност, тъй като аз съм виновен. Явно не съм аз мотиваторът, явно има неща, с които не мога да се преборя. Не мисля, че нещо може да промени решението ми на този етап", каза Ераносян.

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