Ераносян подаде оставка

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БГ Футбол
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Едуард Ераносян заяви, че подава остава като старши треньор на “смърфовете” след загубата с 0:5 от Левски на стадион “Георги Аспарухов”. Едо поема цялата вина за представянето на тима в последните мачове и напуска клуба.
"Нямам обяснение. След като можем в 14 мача да допуснем 8 гола, а после само за два почти двойно повече, значи нещо не е наред. Обикновено рибата мирише от главата. Аз ще си понеса цялата отговорност, тъй като аз съм виновен. Явно не съм аз мотиваторът, явно има неща, с които не мога да се преборя. Не мисля, че нещо може да промени решението ми на този етап", каза Ераносян.
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(Гост) 43
отговор
С колко по-богат стана €рано$ян? Поне си кажи,колко прибра за порното вчера? И Локото на далавера без теб,и ти на далавера че се отърваваш от катуна. Жалко само за едни говеда,че се помислиха за Барса. ;) Рейтинг: 0 0
(Гост) 42
отговор
Едо , Едо ! Изгони 3-ма млади - Райнов , Карагерен , Райков , а после взе Петров на 38. Сега береш плодовете на грешките си. Ти си отиваш и оставяш застаряващ и колеблив отбор. Рейтинг: 2 0
(Гост) 41
отговор
Айде на полето, да ядем шкембето Рейтинг: 2 0
(Гост) 40
отговор
още един на борсата така ще се оправи дьржавата Рейтинг: 0 0
(Гост) 39
отговор
Вярно че 1948 ще влезне във В група.И там ще си остане! Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
отговор
Да, цска определено ще израства. Догодина е във В група Рейтинг: 1 1
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(Гост) 33
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легнах за да подам оставка,преди мача го бях решил Рейтинг: 1 0
(Гост) 32
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Лафка Пеевска ли рекохте? Рейтинг: 1 0
(Гост) 31
отговор
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(Гост) 30
отговор
Не знам кой купува и кой кого надцаква ама Гела май е забравил да плати за днешния мач.И Дунав ги бие даже на техен терен, а вие още не можете...Кой е жалък и кой ще израства, бе? Рейтинг: 0 2
(Гост) 29
отговор
A vie galki cherveni momichenza dori i vtori nemogete da stanet. Edinstvenoto za koeto stavate e da si svaliate polichkite pred riazanite ot Lovech! Рейтинг: 0 2