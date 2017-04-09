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Резервите на Пламен Константинов допуснаха загуба в последния мач от редовния сезон

09 април 2017 | 15:29 - Обновена
Резервите на Пламен Константинов допуснаха загуба в последния мач от редовния сезон
Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от селекционера на България Пламен Константинов, допусна тежка, но не и от значение, загуба у дома в в последния мач от редовния сезон в Суперлигата на Русия.

Локомотив падна от от Енисей (Красноярск) с 0:3 (17:25, 18:25, 21:25) от Енисей (Красноярск) пред собствената си публика в Новосибирск в двубой от 26-ия кръг.

Възпитаниците на Пламен Константинов вече си бяха осигурили третото място в крайното класиране в редовния сезон. Така в плейофите Локомотив ще се изправи срещу НОВА (Новокуйбишевск). Първият мач между двата отбора е на 20 април в Новосибирск, а втората среща е на 23 април в Новокуйбишевск.
Пламен Константинов заложи в стартовия състав само на един от титулярите си Лукаш Дивиш и даде възможност за игра на почти всички по-млади волейболисти.


При резултат 23:17 за Енисей в първия гейм се наложи 4-минутна почивка, след като компютърът, на който се прави електронния протокол блокира...

Най-резултатен за Локомотив стана Станислав Ерьомин с 12 точки (4 аса, 1 блок, 47% ефективност в атака, 22% перфектно и 50% позитивно посрещане), а трима играчи добавиха по 6 точки – Лукаш Дивиш, Сергей Савин и Сергей Червяков (2 блока, 67% ефективност в атака).

За Енисей Алексей Спиридонов заби 19 точки (2 аса, 2 блока, 60% ефективност в атака, 17% позитивно посрещане), а Антон Мисин добави още 13 точки.
Фото: Александр Лукин / lokovolley.ru
Диагоналът на Локомотивим Николай Павлов направи дебют като коментатор…


ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 0:3 (17:25, 18:25, 21:25)
ЛОКОМОТИВ: Иван Лукияненко 1, Вячаслав Тарасов 2, Лукаш Дивиш 6, Станислав Ерьомин 12, Сергей Червяков 6, Максим Белогорцев 4 - Валентин Голубьов-либеро (Евгений Баннов 5, Ерик Шоджи-либеро, Сергей Савин 6, Кавика Шоджи)
Старши-треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
ЕНИСЕЙ: Йоандри Диас 3, Антон Мисин 13, Алексей Спиридонов 19, Дмитрий Леонтиев 7, Иван Паничев 2, Александър Кривец 8 - Александър Янутов-либеро (Иван Никишин, Иля Чубикин)
Старши-треньор: Юрий Чередник.



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