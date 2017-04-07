Вижте пълната програма за следващите три кръга във Втора лига

Спортно-техническата комисия утвърди предложената програма на Втора професионална лига от 24-ти до 26-ти кръг. ХXIV кръг 17.00 часа 14.04 (петък) Царско село 2015 - Оборище Панагюрище Созопол - Спартак Плевен ЦСКА -София 2 - Поморие Несебър - Левски Карлово Ботев Гълъбово - Локомотив 1929 София Ботев Вр - Етър Велико Търново 15.04 (събота) Лудогорец 2 - Банско 14.00 17.04 (понеделник) Витоша Бистрица - Септември София 15.30 ХXV кръг 17.00 часа 22.04 (събота) Етър ВТ - Ботев Гълъбово Поморие - Витоша Бистрица Спартак Пл - Царско село 2015 Оборище Пан - Несебър Левски Карлово - Банско 24.04 (понеделник) Септември Сф - Созопол 17.30 Ботев Вр - Лудогорец 2 Локомотив 1929 Сф - ЦСКА -София 2 ХXVI кръг 17.00 часа 30.04 (неделя) Банско - Оборище Пан Несебър - Спартак Пл Царско село 2015 - Септември Сф Витоша Бистрица - Локомотив 1929 Сф ЦСКА -София 2 - Етър ВТ Ботев Гълъбово - Ботев Вр Созопол - Поморие 18.00 02.05 (вторник) Лудогорец 2 - Левски Карлово * БФС си запазва правото на промени в програмата * Програмите на Първа и Втора професионална футболна лига са съгласувани с БПФЛ и Футбол Про Медиа. * Лудогорец 2 до края на първенството на Втора лига ще играе домакинските си срещи на Спортен комплекс "Гнездо на орли" - град Разград.

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