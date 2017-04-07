Вижте пълната програма за следващите три кръга във Втора лига

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Зулейка Ривера е щедра към всички (галерия)
Много красавици набират популярност покрай световните първенства по футбол, но Зулейка Ривера грее със своя собствена светлина. 30-годишната брюнетка има изключително интересна биография. Тя е актриса, модел, бивша ...Виж още
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БГ Футбол
Спортно-техническата комисия утвърди предложената програма на Втора професионална лига от 24-ти до 26-ти кръг.
ХXIV кръг 17.00 часа
14.04 (петък) Царско село 2015 - Оборище Панагюрище
Созопол - Спартак Плевен
ЦСКА -София 2 - Поморие
Несебър - Левски Карлово
Ботев Гълъбово - Локомотив 1929 София
Ботев Вр - Етър Велико Търново
15.04 (събота) Лудогорец 2 - Банско 14.00
17.04 (понеделник) Витоша Бистрица - Септември София 15.30
ХXV кръг 17.00 часа
22.04 (събота) Етър ВТ - Ботев Гълъбово
Поморие - Витоша Бистрица
Спартак Пл - Царско село 2015
Оборище Пан - Несебър
Левски Карлово - Банско
24.04 (понеделник) Септември Сф - Созопол 17.30
Ботев Вр - Лудогорец 2
Локомотив 1929 Сф - ЦСКА -София 2
ХXVI кръг 17.00 часа
30.04 (неделя) Банско - Оборище Пан
Несебър - Спартак Пл
Царско село 2015 - Септември Сф
Витоша Бистрица - Локомотив 1929 Сф
ЦСКА -София 2 - Етър ВТ
Ботев Гълъбово - Ботев Вр
Созопол - Поморие 18.00
02.05 (вторник) Лудогорец 2 - Левски Карлово
* БФС си запазва правото на промени в програмата
* Програмите на Първа и Втора професионална футболна лига са съгласувани с БПФЛ и Футбол Про Медиа.
* Лудогорец 2 до края на първенството на Втора лига ще играе домакинските си срещи на Спортен комплекс "Гнездо на орли" - град Разград.
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(Гост) 3
отговор
Искам да добавя и това че от 23 кръг на 10.04(понеделник) се играят: Етър ВТ (Велико Търново) - Лудогорец 1945 II (Разград) Локомотив 1929 (София) - Ботев (Враца) Банско (Банско) - Несебър (Несебър) Тези отбори смятам за ощетени защото имат само 3 дни почивка до 24 кръг(петък). Други имат по 4 и дори 5 дни почивка! И как отново сред тях са пачкираните септември и измислицата Бистрица??? Последните два отбора се "бутат" към А група по всякакви начини и средства!!! Рейтинг: 0 0
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(Гост) 2
отговор
Защо 24 кръг е изместен в Петък!? Не на мачовете в делнични дни! Рейтинг: 4 1
(Гост) 1
отговор
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