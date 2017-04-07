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БГ Футбол

Легенда на ЦСКА започва най-тежката битка в живота си

07 април 2017 | 20:50 - Обновена
Легенда на ЦСКА започва най-тежката битка в живота си

Легендарният защитник на ЦСКА Красимир Безински започва най-тежката битка в своя живот. Бившият бранител на "армейците" е изправен пред най-тежкото препятствия в своя живот, след като е диагностициран с рак на дебелото черво.

55-годишният Безински е част от един от най-великите отбори в историята на 31-кратния шампион на България. Генерацията на "червените", водена от Аспарух Никодимов, унижава английските грандове Нотингам и Ливърпул в турнира за Купата на европейските шампиони.

Славният бранител е един от най-близките хора до носителя на "Златната топка" за 1994 година и жива легенда на Барселона Христо Стоичков, с когото дори работиха заедно във времето, в което Камата бе начело на националния отбор.

Роденият на 29 юни 1961 година в Благоевград Безински е юноша на местния Пирин, като в кариерата си освен фланелките на "орлетата" и "армейците" е носил екипите на португалския Портимонензе и на израелските Ирони и Апоел (Петах Тиква).


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1914
(Гост) 32
отговор
08 април 2017 | 15:13

ДРЪЖ СЕ, ЧОВЕЧЕ! Рейтинг: 0 0

СИГУРНИ МАЧ0ВЕ >>>>
(Гост) 31
отговор
08 април 2017 | 12:45

PROGN0ZITE1X2. С0М >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 0

Левски
(Гост) 30
отговор
08 април 2017 | 09:07

Ще спечелиш и тази битка! Няма значение дали сме чорбари, говеда, орлета, канари... Хора сме! Успех! Рейтинг: 11 0

ЦСКА
(Гост) 29
отговор
08 април 2017 | 07:24

Дръж се Безинец! Този мач е твои! Рейтинг: 7 0

Барби пейката
(Гост) 28
отговор
08 април 2017 | 06:39

педерастията не прощава Рейтинг: 0 11

123
(Гост)
08 април 2017 | 08:20

то си ти личи... Рейтинг: 7 0

bongo82
(Гост) 27
отговор
08 април 2017 | 06:25

Успех!!! Да си жив и здрав Рейтинг: 4 0

ТИЧА 1913
(Гост) 26
отговор
08 април 2017 | 01:49

Кураж и позитивизъм ! Ще се пребориш ! Рейтинг: 11 0

Всички с Краси
(Гост) 25
отговор
08 април 2017 | 01:45

С теб сме, бъди позитивен! Вярвай... Рейтинг: 8 0

levskar
(Гост) 24
отговор
08 април 2017 | 00:43

КРАСИ ЗАПАЛИХ СВЕШТИЦА ЗА ТЕБ БАДИ ЗДРАВ Рейтинг: 10 0

Наско
(Гост) 23
отговор
08 април 2017 | 00:40

Краси, ще се справиш, сигурен съм! Ритали се с тебе на малки вратички, а ти винаги беше човекът, който внасяше класа и чувство за хумор в нашите мачлета! Не се притеснявай, бъди позитивен и всичко ще се нареди, ще видиш! Кураж! Рейтинг: 7 0

1914
(Гост) 22
отговор
08 април 2017 | 00:31

Всички сме с него ! Рейтинг: 11 0

Фен на Левски
(Гост) 21
отговор
08 април 2017 | 00:13

Кураж,Краси !!! Всички ХОРА сме с теб !!! Бързо оздравяване !!! Рейтинг: 12 0

dr
(Гост) 20
отговор
08 април 2017 | 00:10

ne se predavai !bog da te pazi Рейтинг: 5 0

ЛЕВСКАР
(Гост) 19
отговор
07 април 2017 | 23:48

Успех в битката с тази чума за човечеството ! Рейтинг: 15 0

Армейци Банско
(Гост) 18
отговор
07 април 2017 | 23:13

Успех Краси .Ти си силен и ще го пребориш. Рейтинг: 8 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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