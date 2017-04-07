БГ Футбол Легенда на ЦСКА започва най-тежката битка в живота си 07 април 2017 | 20:50 - Обновена 0 0 0 1 32 Легендарният защитник на ЦСКА Красимир Безински започва най-тежката битка в своя живот. Бившият бранител на "армейците" е изправен пред най-тежкото препятствия в своя живот, след като е диагностициран с рак на дебелото черво.



55-годишният Безински е част от един от най-великите отбори в историята на 31-кратния шампион на България. Генерацията на "червените", водена от Аспарух Никодимов, унижава английските грандове Нотингам и Ливърпул в турнира за Купата на европейските шампиони.



Славният бранител е един от най-близките хора до носителя на "Златната топка" за 1994 година и жива легенда на Барселона Христо Стоичков, с когото дори работиха заедно във времето, в което Камата бе начело на националния отбор.



Роденият на 29 юни 1961 година в Благоевград Безински е юноша на местния Пирин, като в кариерата си освен фланелките на "орлетата" и "армейците" е носил екипите на португалския Портимонензе и на израелските Ирони и Апоел (Петах Тиква).

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