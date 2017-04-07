Легенда на ЦСКА започва най-тежката битка в живота си

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Зулейка Ривера е щедра към всички (галерия)
Много красавици набират популярност покрай световните първенства по футбол, но Зулейка Ривера грее със своя собствена светлина. 30-годишната брюнетка има изключително интересна биография. Тя е актриса, модел, бивша ...Виж още
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БГ Футбол
Легендарният защитник на ЦСКА Красимир Безински започва най-тежката битка в своя живот. Бившият бранител на "армейците" е изправен пред най-тежкото препятствия в своя живот, след като е диагностициран с рак на дебелото черво.
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(Гост) 32
отговор
ДРЪЖ СЕ, ЧОВЕЧЕ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 31
отговор
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(Гост) 30
отговор
Ще спечелиш и тази битка! Няма значение дали сме чорбари, говеда, орлета, канари... Хора сме! Успех! Рейтинг: 11 0
(Гост) 29
отговор
Дръж се Безинец! Този мач е твои! Рейтинг: 7 0
(Гост) 28
отговор
педерастията не прощава Рейтинг: 0 11
(Гост)
то си ти личи... Рейтинг: 7 0
(Гост) 27
отговор
Успех!!! Да си жив и здрав Рейтинг: 4 0
(Гост) 26
отговор
Кураж и позитивизъм ! Ще се пребориш ! Рейтинг: 11 0
(Гост) 25
отговор
С теб сме, бъди позитивен! Вярвай... Рейтинг: 8 0
(Гост) 24
отговор
КРАСИ ЗАПАЛИХ СВЕШТИЦА ЗА ТЕБ БАДИ ЗДРАВ Рейтинг: 10 0
(Гост) 23
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Краси, ще се справиш, сигурен съм! Ритали се с тебе на малки вратички, а ти винаги беше човекът, който внасяше класа и чувство за хумор в нашите мачлета! Не се притеснявай, бъди позитивен и всичко ще се нареди, ще видиш! Кураж! Рейтинг: 7 0
(Гост) 22
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Всички сме с него ! Рейтинг: 11 0
(Гост) 21
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Кураж,Краси !!! Всички ХОРА сме с теб !!! Бързо оздравяване !!! Рейтинг: 12 0
(Гост) 20
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ne se predavai !bog da te pazi Рейтинг: 5 0
(Гост) 19
отговор
Успех в битката с тази чума за човечеството ! Рейтинг: 15 0
(Гост) 18
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Успех Краси .Ти си силен и ще го пребориш. Рейтинг: 8 0