Джокович печели безпроблемно при завръщането си

Meanwhile in Belgrade, Novak #Djokovic did the job vs Ramos-Vinolas dominated 6-3 6-4 6-2! #SRBSPA pic.twitter.com/eF5W4KMav8 — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 7, 2017

Ноле осигури аванс от 1:0 на отбора си срещу 29-ия в света, а в следващия мач от дуела Виктор Троицки играе с Пабло Кареньо-Буста, докато двойките са в събота. Рафаел Надал не участва в отбора на Испания за "Купа Дейвис". Световният номер 2 Новак Джокович постигна убедителна победа за Сърбия в четвъртфиналния сблъсък с Испания за "Купа Дейвис". Ноле, който пропусна "Мастърс"-а в Маями, срази без проблеми с 6:3, 6:4, 6:2 Алберт Рамос Винолас.Джокович така увеличи поредицата си от 12 победи в неофициалното световно отборно първенство по тенис . Със сигурност сърбинът е възвърнал част от увереността си преди предстоящия сезон на клей, след като през 2017 година не се представя на познатото високо ниво.Джокович направи 9 аса и две двойни грешки, а съперникът му съответно 6 и 5. Ноле спечели 82% от точките при свой сервис, което бе и основното му предимство, защото Рамос взе само 69% от своето подаване. Също така сърбинът направи цели 36 уинъра срещу само 17 на Рамос, който сбърка непридзвикано 42 пъти, а световният номер 2 - 30.Ноле осигури аванс от 1:0 на отбора си срещу 29-ия в света, а в следващия мач от дуела Виктор Троицки играе с Пабло Кареньо-Буста, докато двойките са в събота. Рафаел Надал не участва в отбора на Испания за "Купа Дейвис".

