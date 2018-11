Снукър "Снукър пантеон": Фред Дейвис - Усмихнатия убиец (част 1) 21 март 2017 | 14:02 - Обновена 0 0 0 0 3 Sportal.bg "Снукър пантеон" е посветена на корените на джентълменския спорт и на личностите, които с приключенията си и отдадеността си на играта са се превърнали в легенди. Подобна ретроспективна рубрика нямаше как да не започне с кратка биография на



Императора на щеката е безспорен номер 1 по отношение на световни титли и посланическа роля във време, когато снукърът не е бил взиман насериозно. А кой по-добре да продължи неговата мисия около масата от забележителния му брат Фред?



Джо Дейвис се оттегли от професионалния спорт непобеден в "нормален мач", но ако може да се търси някого, който да го е надвивал в честна битка, макар и не по официалните събития, то това е именно Фред Дейвис - Усмихнатия убиец.



"СНУКЪР ПАНТЕОН": ДЖО ДЕЙВИС - ИМПЕРАТОРА НА ЩЕКАТА (ЧАСТ 1)



По това време прякорите все още не са били спътници в професионалния живот на един майстор на щеката, но една друга







Фред също като брат си е изумителен с факта, че е ставал едновременно и световен шампион по снукър, и по билярд. Само че разликата е, че билярдът е бил изключително западнал и занемарен откъм организация, когато Фред вдига титлата през 1980 година.



През 29-а той за първи път прави име в този спорт с титла от юношеското първенство на Великобритания, като обаче е принуден да зареже "първата си любов" билярда и да се съсредоточи върху снукъра, който става все по-атрактивен заради усилията на 12 години по-големия Джо.



Ако кариерата в билярда на Фред бледнее пред тази на Джо заради разликата в общите ниво и класа, то спокойно може да се каже, че по-малкият Дейвис е имал далеч по-забележителни и легендарни съперници в снукъра.

#OTD 1977 It's clash of the multiple World Snooker Champions on Pot Black! Fred Davis vs Ray Reardon - but who would win? pic.twitter.com/XyQeLkZ5QN — BBC Archive (@BBCArchive) January 21, 2017

Джо е пионерът, докато Фред е трябвало да се съревновава, и то на преклонна "спортна възраст" с други извънземни за времето си шампиони като Рей Реърдън, Джон Спенсър, Алекс Хигинс и дори звездите на 80-те години на миналия век, когато снукърът властва в спортния свят.



''СНУКЪР ПАНТЕОН'': ДЖО ДЕЙВИС - ИМПЕРАТОРА НА ЩЕКАТА (ЧАСТ 2)



Джо се оттегля от голямата сцена при последната си световна титла през 1947 година и предава щафетата на Фред, който триумфира през 1948, 49 и 1951. Той реално е шампион на планетата и още четири пъти между 1948 и 1954 година, но тогава поради раздор сред професионалистите не всички се явяват на провеждащия се турнир, носещ дори различно име - World Proffesional Match-play Championship.



Самият Дейвис присъства в книгата "Рекордите на Гинес", защото побеждава Рей Реърдън с 25:24 на четвъртфинал на Световното, като победата се решава в 1:33 часа след полунощ британско време, а рекордът е именно за най-дълго продължила сесия. Това се случва през 1969 година, когато планетарният шампионат отново е подновен в оригиналния си и неоспорим от никого вид.







Фред реално участва в професионални турнири до 79-годишна възраст и независимо че през 80-те години очевидно формата му не е същата (той играе последния си ранкинг финал през 81-а на 67 години, като губи от Тери Грифитс с 5:9), то Фред още тогава си е бил изградил реномето на "ходеща икона" и жива легенда



Рекордите, които ще останат вечно (наистина вечно)



Фред Дейвис заедно с брат си Джо е единственият световен шампион и по снукър, и по билярд. Той също така е най-възрастният четвъртфиналист в историята на първенствата на планетата - на 65-години през 1979-а той побеждава Кърк Стивънс с 13:8 и се класира за въпросната фаза в "Крусибъл". Той е още по-доволен дори от факта, че прави първия сенчъри брейк в турнира от 109 точки, което и до днес може да се счита за една от най-вълнуващите стотици от играчи над 50-годишна възраст. На четвъртфинала също прави подобна масивна серия от 110 точки, но отпада след 4:13 от Еди Чарлтън.







Фред е и най-възрастният полуфиналист на Световно - на 61 години през 1974-а губи полуфинала с 3:15 от Рей Реърдън, като преди това е елиминирал Алекс Хигинс с 15:14 в една от най-големите класики.



Другите за Фред Дейвис



"Знаеше всяко възможно движение на снукър масата" (Джон Върго, шампион на Обединеното кралство през 1979 и коментатор на ВВС)



"Чувството му за хумор беше невероятно. Живя в сянката на Джо, но много хора, които познават играта отблизо, биха казали, че е по-добър играч от Джо" (Денис Тейлър, световен шампион през 1985 година)

Today would have been the birthday of the late great Fred Davis O.B.E

RIP fella#snooker pic.twitter.com/iQnjR4Uzh5 — Phil Mudd (@MuddPhil) August 14, 2016

"Ще бъде запомнен като усмихващия се шампион. Много изнервяше чичо Джо, защото той си мислеше, че не е концентриран, когато се усмихва толкова много" (дъщеря му Алисън)



"Винаги се усмихваше, докато кракът му бе върху гърлото на съперника" (Клиф Тронбърн, световен шампион през 1980 година)



"Трябва да знаете, че по това време сейфти играта беше най-важна в снукъра, а никой нямаше по-силна сейфти игра от Фред Дейвис" (Уили Торн, победител във вече несъществуващия ранкинг турнир "Класик")



Ретроспекцията на живота на Усмихнатия убиец ще продължи във втора част на посветеното на него издание на "Снукър пантеон".

