Бейзбол "51-вият щат" стигна непобеден до финала (видео) 21 март 2017 | 10:31 - Обновена 0 0 0 0 1



Първи от правото да разположат рънери на първа и втора база за начало на нападението се възползваха "оранжевите", но без да извлекат никаква полза. Стийн ван дер Мер придвижи съотборниците си със саможертвен бънт, а Юрендел де Кастер бе умишлено разходен от Едуин Диас (W 1-0), но при пълни бази Курт Смит удари дабъл плей.







Стратегията бе огледално повторена и от атаката, и от защитата в затварянето на 11-ия, само че завършващото изпълнение на пуерториканците бе различно. Ядиер Молина избута рънерите със сак бънт, а Лук ван Мил (L 0-1) даде умишлена база за боли на Хавиер Баес. Тогава обаче Еди Росарио успя да изпрати саможертвен флай в централния аутфилд и стартиралият от трета база Карлос Кореа пресече хоума с победната точка.



В началото на мача двата отбора също копираха един от друг. Холандците откриха резултата в 1-вия ининг чрез двоен хоумрън на Владимир Балентин – негов четвърти удар извън игрището от началото на първенството. Още в долната част карибският състав изравни с двоен хоумрън на Кореа. Във 2-рия домакините в мача поведоха за първи път благодарение на соло хоумрън на Ти Джей Ривера, а в 5-ия Шон Зарага изстреля двоен хит с RBI за 3:3.







За Пуерто Рико това бе седма поредна победа в тазгодишната Класика и така вицешампионът от 2013 г. стигна непобеден до последния мач. Вторият претендент за титлата ще бъде излъчен в суперсблъсъка Япония - САЩ късно тази вечер. Двубоят на разпродадения ст. "Доджър" започва в 3 ч. след полунощ българско време. Финалът е по същото време в нощта на сряда срещу четвъртък.





СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА 2017



Полуфинали

Лос Анджелис, САЩ



20 март





Пуерто Рико - Холандия 4:3 (11 ининга)



ст. "Доджър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 R

H

E

ХОЛАНДИЯ

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0 0 3

11

0

ПУЕРТО РИКО

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0 1 4

12

0







Пуерто Рико е първият финалист в Световната бейзболна класика '17. В откриващия 1/2-финал на ст. "Доджър" в Лос Анджелис рано тази сутрин "51-вият щат" на Америка надделя драматично над европейския шампион Холандия с 4:3 в 11-ия ининг. След като двата тима не успяха да се победят в редовните 9 ининга и не си отбелязаха точка в първата екстра част, двубоят бе решен благодарение на тайбрек правилото на Световната конфедерация (WBSC).Първи от правото да разположат рънери на първа и втора база за начало на нападението се възползваха "оранжевите", но без да извлекат никаква полза. Стийн ван дер Мер придвижи съотборниците си със саможертвен бънт, а Юрендел де Кастер бе умишлено разходен от Едуин Диас (W 1-0), но при пълни бази Курт Смит удари дабъл плей.Стратегията бе огледално повторена и от атаката, и от защитата в затварянето на 11-ия, само че завършващото изпълнение на пуерториканците бе различно. Ядиер Молина избута рънерите със сак бънт, а Лук ван Мил (L 0-1) даде умишлена база за боли на Хавиер Баес. Тогава обаче Еди Росарио успя да изпрати саможертвен флай в централния аутфилд и стартиралият от трета база Карлос Кореа пресече хоума с победната точка.В началото на мача двата отбора също копираха един от друг. Холандците откриха резултата в 1-вия ининг чрез двоен хоумрън на Владимир Балентин – негов четвърти удар извън игрището от началото на първенството. Още в долната част карибският състав изравни с двоен хоумрън на Кореа. Във 2-рия домакините в мача поведоха за първи път благодарение на соло хоумрън на Ти Джей Ривера, а в 5-ия Шон Зарага изстреля двоен хит с RBI за 3:3.За Пуерто Рико това бе седма поредна победа в тазгодишната Класика и така вицешампионът от 2013 г. стигна непобеден до последния мач. Вторият претендент за титлата ще бъде излъчен в суперсблъсъка Япония - САЩ късно тази вечер. Двубоят на разпродадения ст. "Доджър" започва в 3 ч. след полунощ българско време. Финалът е по същото време в нощта на сряда срещу четвъртък.Лос Анджелис, САЩПуерто Рико - Холандия(11 ининга) Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 1 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 316 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1