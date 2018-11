Тенис Маями може да се окаже по-непредсказуем и от Индиън Уелс 20 март 2017 | 13:36 - Обновена 0 0 0 0 1



Анджелик Кербер ще участва в първия си турнир откакто си върна лидерството в световната ранглиста. Разместването на върха в класацията на WTA реално стана още по-миналата седмица, когато Серина Уилямс обяви, че няма да участва в Индиън Уелс и Маями.

"I've always loved #IndianWells, but I love it even more now," says a beaming @EVesnina001 post-#BNPPO17 win. Her third @WTA singles pic.twitter.com/e0nyQxFXiI — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 19, 2017

Кербер не блесна в Индиън Уелс и отпадна в четвъртия кръг след поражение от намиращата се в чудесна форма Елена Веснина, която пък впоследствие спечели титлата.



Любопитното е, че Кербер ще срещне потенциална опасност още в третия кръг в Маями, защото там може да се падне срещу 31-ата поставена Даря Касаткина, от която падна цели два пъти вече през 2017 година. Четвъртфиналът на германката също се очертава ужасяващ, ако го достигне - 11-ата в света Винъс Уилямс, 22-ата Кристина Младенович (и двете полуфиналистки от Индиън Уелс) или седмата поставена Светлана Кузнецова.

You didn't think we were going to sleep in, did you? Day 1 is finally here!



OOP: https://t.co/ZGgg01U2gB pic.twitter.com/eBq31ziFp2 — Miami Open (@MiamiOpen) March 20, 2017

Топ 8 поставени в Маями: Кербер, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Доминика Цибулкова, Агниешка Радванска, Гарбине Мугуруса, Кузнецова, Мадисън Кийс



Първа половина: Кербер, Халеп, Кузнецова, Кийс



Втора половина: Плишкова, Цибулкова, Радванска, Мугуруса



