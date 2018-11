Бейзбол Зрителски рекорд още преди финалната фаза на Класиката 20 март 2017 | 11:00 - Обновена 0 0 0 0 0



С най-сериозна публика може да се похвали японската столица Токио, като тазгодишната група В постави абсолютен рекорд в Класиката с общо 206 534 зрители за шестте мача. Средната посещаемост на трите двубоя на "самураите" е 42 123 души, а събралите се на ст. "Токио Доум" 44 908 зрители при победата с 11:6 над Куба на 7 март засега са №1 като присъствие тази година и четвъртата най-голяма публика в историята на шампионата.







Група С в Маями пък привлече 163 878 фенове, което е най-голямата зрителска аудитория на територията на САЩ в I кръг на Световната класика. Топмачът в потока се оказа загубата на домакините с 5:7 срещу Доминиканската република на 11 март, когато 37 446 зрители поставиха нов рекорд в историята на ст. "Марлинс Парк".



Втората групова фаза също надмина всички досегашни постижения за продадени билети, като привлече общо 354 977 бейзболни запалянковци на 12-те мача от двете групи – в Токио и Сан Диего. Досега върховото постижение в този кръг бе 325 282 души от третото издание през 2013 г. В група Е сега японците успяха да подобрят собствения си рекорд от предната седмица, като събраха общо 209 072 на "Токио Доум".







Със сбора от 863 807 зрители дотук Световната класика '17 вече се превърна в най-гледания турнир от единственото първенство за национални отбори с участието на звездите от МЛБ. А тепърва предстоят трите най-вълнуващи двубоя – полуфиналите Пуерто Рико - Холандия и Япония - САЩ и финалът на 56-хилядния ст. "Доджър" в Лос Анджелис, с които публиката почти сигурно ще надхвърли 1 млн. Най-посетеното издание досега бе Световната класика '09 с общо 801 408 зрители.



