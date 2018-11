Снукър Не можете да произнесете името на световната шампионка при дамите 20 март 2017 | 10:29 - Обновена 0 0 0 0 1



Финалът бе толкова драматичен и наподобяващ трилър, че победата бе решена по последната розова на 11-ия фрейм. Едва за втори път от създаването на световните първенства при дамите нищо не е ясно до последната партия - през 1989 година Алисън Фишър печели срещу Ан-Мари Фарен по същия начин.

Thank you so much for everyone's support! After 15 hrs of snooker, I'm looking forward to coming home see you all soon!☺ pic.twitter.com/jh4s6JYSKk — Ng On Yee (@Onyee159) March 19, 2017

През 2015 Йе побеждава Ема Бони и сега за втори път в кариерата си е на върха в женския снукър. Титлата е още по-задоволяваща, защото по-рано в турнира Йе елиминира с 5:4 11-кратната шампионка Риан Еванс.



Нг Он Йе тренира при сина на легендарния Тери Грифитс - Уейн - който е наставник и на световния номер 8 Марко Фу. Нг Он Йе е новата световна шампионка по снукър , след като победи с 6:5 на финала в Сингапур индийката Видя Пилай. Дуелът между дамите бе един от най-вълнуващите и напрегнати в историята, като в резултат от него 26-годишната майсторка на щеката от Хонконг спечели за втори път най-ценната титла в спорта.Финалът бе толкова драматичен и наподобяващ трилър, че победата бе решена по последната розова на 11-ия фрейм. Едва за втори път от създаването на световните първенства при дамите нищо не е ясно до последната партия - през 1989 година Алисън Фишър печели срещу Ан-Мари Фарен по същия начин.През 2015 Йе побеждава Ема Бони и сега за втори път в кариерата си е на върха в женския снукър. Титлата е още по-задоволяваща, защото по-рано в турнира Йе елиминира с 5:4 11-кратната шампионка Риан Еванс.Нг Он Йе тренира при сина на легендарния Тери Грифитс - Уейн - който е наставник и на световния номер 8 Марко Фу.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 996 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1