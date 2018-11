Бейзбол Детронация: САЩ продължават похода към първа титла от Световната класика (видео) 19 март 2017 | 10:26 - Обновена 0 0 0 1 2



Победителят от третото издание през 2013 г. бе принуден да капитулира тази сутрин на ст. "Петко Парк" в Сан Диего. Доминиканците поведоха бързо с 2:0, но в крайна сметка отстъпиха с 3:6 и сдадоха короната на световен шампион. Джанкарло Стантън удари колосален двоен хоумрън, с който изведе "Тим USA" напред в 4-тия ининг. В 7-ия пък Адам Джоунс направи героично хващане над оградата в централния аутфилд, лишавайки своя съотборник в Балтимор Ориолс Мани Мачадо от хоумрън.







С RBI за знаменития успех допринесоха още Йън Кинслър с аут по земя и Крисчън Йелич с двоен хит в 3-тия ининг, както и Андрю Маккъчън в 8-ия, който прибра двама с двоен хит и окончателно обезкуражи Доминикана. За карибския отбор с 2 RBI изпъкна капитанът Робинсон Кано – с двоен хит в 1-вия и хоумрън в 7-ия, а Карлос Сантана вкара точка със сингъл в откриващата атака.



Стартерът на Съединените щати Дани Дъфи (W 2-0) затвори 4 ининга с 2 точки, а след него от булпена последователно излязоха Пат Нешек (Н 1), Тайлър Клипард (Н 1), Сам Дайсън (Н 1) и Люк Грегърсън (S 2), които комбинирано дадоха само 3 хита и 1 точка. За Доминиканската република започна питчерът Ервин Сантана (L 0-1), позволил обрата за 3 ининга и 2/3 на хълма.







В обедния мач от последния ден в група F, приключил след полунощ българско време, предварително осигурилият си първото място тим на Пуерто Рико размаза Венецуела с 13:2 и завърши без загуба в потока. Вицешампионите от 2013 г. остават единият от двата непобедени тима от началото на турнира през 2017 г. Другият е съставът на Япония, който също стигна до Финалната четворка с перфектен баланс 6-0.



Полуфиналите в Ел Ей ще се проведат в понеделник и вторник от 18 ч. местно време (3 ч. след полунощ у нас). Похода към върха откриват Пуерто Рико и Холандия на 20 март, а на 21 март един срещу друг излизат Япония и САЩ. Финалът на ст. "Доджър" е на 22 март.





СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА 2017



Група F

Сан Диего, САЩ



18 март





Венецуела - Пуерто Рико 2:13



ст. "Петко Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ПУЕРТО РИКО 1

0

1

0

1

2

5

1

2

13

17

0

ВЕНЕЦУЕЛА

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

5

2





Доминиканска република - САЩ 3:6



ст. "Петко Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САЩ

0

0

2

2

0

0

0

2

0

6

8

1

ДОМИНИКАНА

2

0

0

0

0

0

1

0

0

3

9

0







