Бейзбол Пуерто Рико удържа домакина и е на 1/2-финал (видео) 18 март 2017 | 12:10 - Обновена



Пуерториканците започнаха мача с шест поредни единични хита срещу стартера на Щатите Маркъс Строман (L 0-1) и резултатът стана 3:0 още преди първия аут. После Еди Росарио удари саможертвен флай и разликата набъбна на 4 точки след 1-вия ининг.







Формалните домакини, които играха като гости в този мач, успяха временно да се закрепят и с по 1 точка в отварянето на 2-рия, 5-ия и 6-ия свиха пасива си до минимум. Ерик Хосмър пласира RBI-сингъл, а Бъстър Поуси и Адам Джоунс добавиха по един хоумрън срещу Сет Луго (W 2-0). Грешка на третия бейзмен Нолан Аренадо в долната част на 6-ия ининг обаче позволи на Пуерто Рико да вкара нови 2 точки, които впоследствие се оказаха фатални.



При 3:6 в 9-ия "Тим USA" организира финално нападение, в което бързо успя да зареди двама рънери. При 2 аута Брандън Крофърд изстреля троен хит с 2 RBI и ненадейно точката за изравняване се оказа на трета база. Само че тогава клоузърът Едуин Диас (S 2) обезвреди Джош Харисън с третия си страйкаут за ининга и даде начало на бурно веселие за своите.







За Пуерто Рико (2-0) това бе втори успех в потока и общо пети пореден от началото на първенството. Каквото и да се случи в последния мач на тима срещу Венецуела (0-2) тази вечер от 21,30 ч. българско време, вицешампионът от 2013 г. ще завърши като победител в група F и на 1/2-финалите ще срещне подгласника от група Е Холандия.



Последното свободно място във Финалната четворка на ст. "Доджър" в Лос Анджелис е заложено в сблъсъка между шампиона Доминиканска република (1-1) и САЩ (1-1) утре рано сутринта (от 4 ч. наше време). Победителят в него ще има за съперник в Ел Ей отбора на Япония.





СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА 2017



Група F

Сан Диего, САЩ



17 март





Пуерто Рико - САЩ 6:5



ст. "Петко Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САЩ

0

1

0

0

1

1

0

0

2

5

7

2

ПУЕРТО РИКО

4

0

0

0

0

2

0

0

Х

6

8

0







