Григор отново запя (видео)

Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров отново демонстрира певческите си умения. След отпадането си от турнира в Индиън Уелс, Гришо заформи певческо трио заедно с други две звезди на тениса - Роджър Федерер и Томи Хаас. Те изпълниха ретро хита на група Chicago - Hard To Say I`m Sorry.



Част от изпълнението бе и продуцентът Дейвид Фостър, който е един от създателите на хита. В един момент към триото се присъедини и друга звезда - Новак Джокович.



Клипът с изпълнението бе пуснат в социалните мрежи от Роджър Федерер, който дори даде и име на групата си - Backhand Boys. Името не е избрано случайно, тъй като всеки от тримата тенисисти е известен с прекрасните си удари на бекхенд с една ръка.