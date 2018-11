Бейзбол Доминикана се върна в играта с "шътаут" (видео) 17 март 2017 | 10:58 - Обновена 0 0 0 0 0



За Доминикана (1-1) вече всичко се свежда до изхода на последния мач срещу домакина САЩ (1-0) в събота, като преди него американците имат и двубой с Пуерто Рико (1-0) тази вечер. Венецуела (0-2) пък, освен от задължителен успех срещу пуерториканците утре, ще се нуждае и от подходящо развитие на всички останали срещи.







Двубоят нощес бе решен от почти съвършената защита и търпеливото и свръхефективно нападение на доминиканците. Шестима питчери начело със стартера Единсон Волкес работиха за "шътаута", като победата за статистиката отиде у Фернандо Абад (W 1-0), влязъл в 5-ия ииннг и излязъл в 6-ия. Хансел Роблес (Н 2) направи 2 аута, Делин Бетансес (Н 2) и Алекс Коломе (Н 2) осигуриха по един чист ининг, а Хеурис Фамилия (S 2) затвори мача с 3 страйкаута в 9-ия.



Феноменални прояви в инфилда имаше третият бейзмен Мани Мачадо, който демонстрира убийствена ръка и два пъти от наглед невъзможни ситуации спря венецуелците на крачка пред първа база. В атака се погрижиха Грегори Поланко и Нелсон Крус с хоумръни съответно в 5-ия и 8-ия и капитанът Робинсон Кано с RBI-сингъл в 7-ия. Венецуелският стартер Хулис Часин (L 0-1) хвърля стабилно в продължение на 4 ининга, но след като бе разпечатан от Поланко, отборът му така и не успя да излезе от губещата позиция.









СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА 2017



Група F

Сан Диего, САЩ



16 март





Доминиканска република - Венецуела 3:0



ст. "Петко Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ВЕНЕЦУЕЛА

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

ДОМИНИКАНА

0

0

0

0

1

0

1

1

Х

3

8

0







