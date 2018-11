Бейзбол Два хоумръна вдъхновиха САЩ за обрат (видео) 16 март 2017 | 10:38 - Обновена 0 0 0 0 4



В затварянето на частта Джонатан Люкроа изпрати саможертвен флай вдясно и Хосмър пресече хоума с първата точка за Щатите. В 8-ия пък Джоунс изравни със соло изстрел над оградата, а един аут по-късно Хосмър разстреля Ектор Рондон (BS 1, L 0-1) с двоен хоумрън, оформил крайния резултат.







Венецуелците бяха открили със сакрифайс флай на Ендер Инсиарте в 3-тия срещу стартера Дрю Смайли, който не пусна повече точки за 4 ининга и 2/3 на възвишението. Дейвид Робъртсън сервира хоумрън на Рунед Одор в 7-ия, но Пат Нешек (W 1-0) и Люк Грегърсън (S 1) бяха перфектни в 8-ия и 9-ия и подпечатаха обрата.



"Спечелихме мач срещу невероятен състав – коментира мениджърът на "Тим USA" Джим Лейланд. – Само че въобще няма да става по-лесно. В петък ще срещнем още един отбор, който играе наистина много добре. Изобщо всички тимове, които са тук, са впечатляващи."







След първия кръг в потока класирането оглавяват САЩ (1-0) и Пуерто Рико (1-0), които утре ще се изправят един срещу друг в битка за еднолично лидерство. Довечера пък предстои съдбоносен сблъсък между защитаващия титлата си от 2013 г. тим на Доминиканската република (0-1) и Венецуела (0-1).



Първите два отбора в крайното класиране на група F ще пътуват за Финалната четворка в Лос Анджелис. В 1/2-финалите на ст. "Доджър" победителят от Сан Диего ще срещне Холандия, а подгласникът – Япония.





СВЕТОВНА БЕЙЗБОЛНА КЛАСИКА 2017



Група F

Сан Диего, САЩ



15 март





САЩ - Венецуела 4:2



ст. "Петко Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ВЕНЕЦУЕЛА

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

5

2

САЩ

0

0

0

0

0

0

1

3

Х

4

11

1







