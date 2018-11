ММА Марк Хънт: Алистър е 70-80% стероиди 16 март 2017 | 09:08 0 0 0 0 0 По време на UFC 209, Марк Хънт се би срещу Алистър Оувърийм и в третия рунд на битката холандецът победи чрез нокаут. Съмненията за злоупотреба със стероидни вещества от страна на опонентите на 42-годишната звезда в бойните спортове продължават да съществуват. На 9 юли 2016 самоанецът Марк Хънт изгуби двубоя си срещу Брок Леснар в UFC 200, но поради наличието на кломифен в кръвта на кеч легендата резултатът от двубоя бе променен на несъстоял се, а Хънт заведе дело срещу ММА организацията.По време на UFC 209, Марк Хънт се би срещу Алистър Оувърийм и в третия рунд на битката холандецът победи чрез нокаут. Съмненията за злоупотреба със стероидни вещества от страна на опонентите на 42-годишната звезда в бойните спортове продължават да съществуват. След двубоя, Алистър разказа пред медии, че в същата вечер той се е бил на 70-80 процента от възможностите си. Twitter профила на популярна радио станция, обхващаща ММА света си позволи да сподели изказването и тагна личния профил на самоанския боец. Хънт отговори веднага с присмех и заяви, че единственото нещо, което е било на 70-80 процента тази вечер е нивото на стероиди в кръвта на Оувърийм. .@Alistairovereem says he was 70-80% going into the octagon versus @markhunt1974 at #UFC209. — MMA on SiriusXM (@MMAonSiriusXM) 14 март 2017 г. @MMAonSiriusXM @Alistairovereem ahahahhaha 70-80 percent steroids hahahaha — mark richard hunt (@markhunt1974) 15 март 2017 г. Алистър бе хванат със завишени нива на тестостерон преди UFC 146. Тогава отношението между тестостерон – епитестостерон в системата му е било 14:1, което е индикация за нарушаване на правилата. Случаят се състои на 4 април 2012 година, но сянката върху "The Reem" все още присъства.



Смятате ли, че Хънт има право да обвинява по този начин опонента си след арогантното изказване на Алистър в медиите? 0 0 0 0 0 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 1233

1