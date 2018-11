Джон Джоунс отново заплашен от отстраняване

Бившият UFC шампион в полу-тежка категория Джон Джоунс бе отстранен от файт картата на издание номер 200 поради неприятния резултат от кръвния тест за забранени субстанции на боеца. Така името му бе задраскано от очакваната среща-реванш срещу Дейниъл Кормие и Атлетическата комисия забрани на “Кокала” да се състезава в професионални ММА битки. Забраната вече е почти изтекла, но в типичен за него стил, Джон може да си е докарал отново проблеми, които да доведат до нови наказания. Състезателят в тежката категория на UFC Тод Дъфи заяви чрез Twitter профила си, че е разбрал слух за ново отстраняване на Джоунс. По думите на боеца, той е чул тази новина от два сериозни източника:

I keep hearing a rumor @JonnyBones might get suspended again. I don't believe it but heard it twice from reliable folks anyone else?!