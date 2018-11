Европейски футбол Реал М има устна договорка за нов защитник 15 март 2017 | 18:25 - Обновена 0 0 0 1 8



Разговорите между представителите на световния клубен шампион и мениджъра на Фелипе - Джулиано Бертолучи, са започнали през миналия месец.



Сега остава Реал да се договори с Порто. Говори се, че в контракта на бранителя има откупна клауза от 50 млн. евро, но по информация на AS сделката ще е за по-ниска сума - в порядъка на 25-30 млн. евро. Проблемът на "драконите" е, че от една страна те се нуждаят от пари, а от друга бившият клуб на Фелипе - Коринтианс , ще получи 25% от парите по евентуалния трансфер.

