Тръмп се опази от катастрофа в първата сесия на финала в Уелс (видео)

В последствие обаче Тръмп натрупа три партии на сметката си и се оттегли със значително по-приемлив пасив, като има всички шансове да осъществи обрат във вечерната сесия, която започва в 21 часа българско време.

END OF SESSION: Trump rolls in the decisive pink to ensure he trails Bingham 5-3 following the afternoon session! #WelshOpen pic.twitter.com/hFScxpel57 — Live Snooker (@Livesnooker) February 19, 2017

По-младият от двамата англичани не можа да се развихри докрай между топките и спря брейка си на едва 46 в първия фрейм, при което Бингам с една отлична визита и срахотно изградена серия от 69, за да поведе с 1:0.



Световният номер 2, който се стреми към четвърта ранкинг титла в кариерата си и първа след триумфа в "Крусибъл" през 2015 година, увеличи аванса си в резултата, печелейки по идентичен начин втория фрейм. Тръмп първи натрупа актив, но 64-е му точки не бяха достатъчни за краен успех и Бингам с чудесно разчистване на стойност 65 се откъсна с 2:0.



Нов халф-сенчъри от 74 точки и победа в биткаджийската четвърта партия означаваха, че Тръмп наистина е в беда на интервала, защото Асото изоставаше с 0:4. Петият фрейм се оказа най-разпилян, като и двамата пропуснаха по няколко пъти отлични шансове за решителна визита, а в крайна сметка Тръмп се отчете в резултата и намали на 1:4.

LATEST: Bingham dominant in the early stages as he powers in a break of 74 to extend his lead to 3-0! #WelshOpen pic.twitter.com/UlGjldncVC — Live Snooker (@Livesnooker) February 19, 2017

Две солидни серии о 68 и 58 пък бяха достатъчни за Асото в следващата част, за да направи цифровото изражение 2:4. Бингам напомни за реализаторските си качества в седмата партия, която спечели убедително с нов великолепен брейк от 87 точки - 5:2.

LATEST: Bingham stamps his authority once again with a terrific break of 87 to make it 5-2! #WelshOpen pic.twitter.com/mZJqK2T3di — Live Snooker (@Livesnooker) February 19, 2017

Последният за следобеда фрейм продължи повече от половин час и бе решен с удар по последната розова топка. Нито един от двамата не можа да се възползва от разположението на червените, които в края бяха съвсем неудобни. Така първо Тръмп не можа да разчисти цветовете след позиционни грешки, а в последствие пък Бингам се "отчете" със слаб защитен удар и неуспешен крос-дабъл по розовата. Асото я реализира и увеличи значително шансовете си за вечерта, след като се прибра на пауза при 3:5.



Откритото първенство по снукър на Уелс е последният турнир от веригата "Домашните нации" - четирите събития през сезона се проведоха в Англия, Шотландия и Северна Ирландия, като в Манчестър през октомври 2016 година Тръмп отстъпи на финала пред Уенбо Лян.



