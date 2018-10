Европейски футбол Лумпени развалиха историческия успех на Милуол над шампиона (видео) 19 февруари 2017 | 09:50 - Обновена 0 0 0 1 14



Публиката на стадион "Дъ Ден" бе подлудена от Шон Къминс в 90-ата минута, a oт 52-ата домакините играха с човек по-малко, което прави успеха им още по-сладък.

Unsavoury scenes at full-time.#LCFC pic.twitter.com/7LbnvfCeE5 — Leicester City FC (@FIRST4LCFC) February 18, 2017

За съжаление обаче, феновете на Милуол отново не се разграничиха от определението "лумпени". След последния съдийски сигнал те нахлуха на терена и огромна част от агитката заобиколи сектора с гостуващите привърженици на "лисисците".

Millwall fans stream onto the pitch to celebrate, and inevitably, confront Leicester fans. Missiles being launched. pic.twitter.com/MKg0OVUHpu — John Brewin (@JohnBrewinESPN) February 18, 2017

Няколко бомбички полетяха към феновете на Лестър, а дикторът на стадиона дълго време безуспешно се опитваше да накара запалянковците на Милуол да не развалят всеобщия футболен празник. Третодивизионният Милуол прегърна идеята за "магията на ФА къп" и елиминира шампиона на Англия Лестър с великолепна победа 1:0.Публиката на стадион "Дъ Ден" бе подлудена от Шон Къминс в 90-ата минута, a oт 52-ата домакините играха с човек по-малко, което прави успеха им още по-сладък.За съжаление обаче, феновете на Милуол отново не се разграничиха от определението "лумпени". След последния съдийски сигнал те нахлуха на терена и огромна част от агитката заобиколи сектора с гостуващите привърженици на "лисисците".Няколко бомбички полетяха към феновете на Лестър, а дикторът на стадиона дълго време безуспешно се опитваше да накара запалянковците на Милуол да не развалят всеобщия футболен празник.

Още по темата

0 0 0 1 14 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5885 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1