Сензацията от Sofia Open на косъм от първа АТР титла в кариерата си

Съперник на Харисън в битката за отличието ще бъде сензацията от турнира в София миналата седмица - Николоз Басилашвили, който победи Михаил Кукушкин със 7:6(5), 6:1 и също ще спори за награда за първи път в кариерата си.

Ryan Harrison beat fellow American Donald Young 6-4 6-4 to reach the #MemphisOpen final. He will take on Nikoloz Basilashvili for the title. pic.twitter.com/8LE8cDf76z — 5-ACE SPORTS (@5acesports) February 19, 2017

В Мемфис за първи път от 2004-а победителят ще вдигне дебютния си трофей, като преди 13 години това направи Йоахим Йохансон. Също така световният тенис тур при мъжете ще има своето второ ново име в листата на шампионите, след като миналия месец Жил Мюлер спечели в Сидни и най-накрая вдигна купа над главата си.



Басилашвили в момента е на рекордната за себе си 67-ма позиция в световната ранглиста и може да стане първият шампион в тура от Грузия, докато Харисън ще се завърне в топ 50 следващата седмица.

